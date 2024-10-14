"Я слышу тебя сердцем": украинские ученики написали трогательные письма сверстникам в оккупации

В Украине состоялся важный и очень эмоциональный конкурс эссе-писем от школьников для их сверстников и друзей с ВОТ - "Я тебя слышу: письмо сверстнику в оккупации". Конкурс продемонстрировал готовность юного поколения принимать и привлекать к украинской среде детей и молодежь с оккупированных территорий.

Главной целью конкурса было сформировать у школьников понимание реалий, в которых живут более 1,6 миллиона детей на ВОТ. О цели конкурса и победителях рассказали инициаторы конкурса ОО "Центр гражданского просвещения "Альменда".

Смотрите также Лисовой заявил, что тесты по истории Украины для НМТ-2025 реформируют

Итоги конкурса "Я тебя слышу: письмо сверстнику в оккупации"

Участниками конкурса стал 241 ребенок из разных уголков Украины. Работы, которые получили организаторы, наполнены искренними пожеланиями, словами поддержки, собственными историями пребывания в оккупации, грустью, сочувствием и надеждой.

Некоторые из участников конкурса сам пережили опыт пребывания в оккупации, некоторые имеют друзей, которые остались в оккупации, поэтому письма они адресовали им. Все работы тронули и заслуживают высоких оценок, из них выбрано 32-х лауреатов и 4 победителей.

Мне становится больно, когда я вспоминаю все наши планы на будущее: маленькие и масштабные, незначительные и важные. Меня раздражает тот факт, когда понимаю, что ничем не могу помочь. Бесит, что я нахожусь не там, где должна быть. Но не теряю надежды. Люди говорят, что мы сами выбираем свою жизнь. Я выбрала быть счастливой – жить в Украине!

– написала Елизавета.

Елизавета Брижак заняла первое место в конкурсе. Она ученица 9 класса Золотовского лицея №5 Горной ОТГ в Луганской области. Эссе девочка адресовала другу Михаилу, который находится в оккупированном городе Золотое, и назвала его "После дождя всегда приходит радуга".

Елизавета Брижак, победительница конкурса / Фото НУШ

… Обещаю, что мы встретимся и подарим друг другу улыбки, которые будут свидетельствовать о конце ужаса, который называется страшным словом – "война".

– пишет победительница.

Важно! С 11 июня по 1 сентября 2024 года ОО "Центр гражданского просвещения "Альменда" провела Всеукраинский конкурс ученических эссе "Я тебя слышу": письмо сверстнику в оккупации" для учащихся 8 – 11 классов.

Второе место у Карины Гризлюк, ученицы 9 класса лицея естественных наук Кропивницкого городского совета. Ее письмо адресовано подруге Арине, которая находилась в оккупации в Рубежном Луганской области. Позже девушке удалось выехать.

Моя дорогая Арина! Прошло почти два месяца, как от тебя нет вестей. Знаю, в Рубежном трудно, однако ты обещала мне... остаться живой. Помнишь, да? … Моя мама называет тебя "журавликом со сломанными крыльями" и постоянно спрашивает, как ты там, и не уехали ли вы? Как объяснить ей, что ракеты упали рядом с твоим домом, а на фотографиях в новостях я заметила, что окон на твоем этаже уже нет? Хочу верить, что с тобой все будет хорошо,

– писала она.

Карина Гризлюк – второе место / Фото НУШ

Третьих места сразу два – у десятиклассников Софии Базай из Лозовского лицея №1 Харьковской области и Евгения Гогина из Херсонского физико-технического лицея.

Письмо Софии адресовано знакомой из Мариуполя.

Вы – дети-герои, дети-рыцари, дети-воины! Я хотела бы вам кое-что подарить. Точнее, совершить духовный обмен! Ты отдашь мне СТРАХ. Страх за себя и близких, за свою жизнь и здоровье, страх не познать нового. Я дам тебе СВЕТ! Надежду на будущее. Свет в душе, чтобы противостоять врагу, верить в победу, шаг за шагом отгонять страх!

– говорится в эссе Софии.

А вот Евгений, который сам находился в оккупации в Херсоне, назвал свое письмо "Слышу" и адресовал его себе в прошлом:

Я слышал шаги патрулей на улицах, слышал грохот техники ночью, слышал страх в голосах соседей. Но знаешь, что я слышал громче всего? Я слышал поддержку. Слышал, как люди из свободной Украины передают нам надежду через радиоволны, через сообщения, через песни. Я слышал их веру в нас, и это давало силы держаться,

– такие строки веры у автора письма.

Цель конкурса выполнена – работы продемонстрировали готовность юного поколения принимать и привлекать к украинской среде детей и молодежь с ВОТ. А прочитать письма можно по этой ссылке. Организаторы отметили, что их можно распространить в соцсетях с хэштегом