Вы точно приседаете в парке на "скамейку" – лучше выясните украинское соответствие

10 ноября 2024, 14:22
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Автор: Алеся Кух

Украинцы ежедневно используют еще немало русизмов. Часто это происходит потому, что они не знают их украинских соответствий.

Частое слово-русизм, которое употребляют не задумываясь, что не является украинским, – это "скамейка". В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает узнать украинский аналог слова, а их даже несколько.

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Чем заменим слово "лавка"

Слово "скамейка" имеет греческое происхождение σκαμνί(ον) и было заимствовано в церковнославянский язык. В русском языке есть и слово "лава". Эти два слова обозначают различие в конструкции предмета – "скамейка" со спинкой, а "лава" – без. Для украинского языка – это русизм, который имеет немало соответствий.

Что такое "скамейка"

Это вид мебели предназначенный для сидения. Доска или несколько дощечек на стояках, на которую садятся или кладут, ставят что-либо. Раньше использовалась и как место для сна.

В украинском языке есть свои слова для обозначения этого предмета мебели и ближайший аналог – "лавка". Но есть другие слова, обозначающие эту мебель – "лава", "ослІн", "ослинчік", "вуслинець", "скамниця", "сидячка". Каждое из этих слов могло обозначать, или предмет в общем, или конструкционную особенность – размер или форму.

Скамья (скамейка) была непременным атрибутом украинской хаты. Она могла снаряжаться ножками или крепиться к стене.

Скамейки имеют свои названия в зависимости от использования

Часто скамьи называются по их назначению или дизайну:

  • парковые скамейки устанавливаются в общественных парках, и различаются по количеству людей, которые на них могут сидеть;
  • садовые скамейки похожи на парковые, но как правило длиннее и рассчитаны на большее количество мест;
  • столы для пикника, как правило, складные и имеют присоединенные к ним скамьи;
  • пейзажные скамейки, часто причудливой формы, устанавливаются в местах где можно наслаждаться красивым пейзажем, людной улицей, или каким-то событием;
  • вертикальные скамейки (на которые опираются, а не садятся) располагаются в людных местах для того, чтобы люди могли немножко передохнуть;
  • скамейка-ящик, рундукэто комбинация места для сидения и ящика для хранения, часто используемого для хранения садовых принадлежностей или на кухне;
  • скамейка – скамья без спинки, которая использовалась в обеденных залах, школьных залах и залах судебных заседаний, церквях.
  • бамбетель – скамья-кровать, распространенная в Западной Украине.

Скамейка в осеннем парке / фото для привлечения внимания

Это слово часто используют и в народных пословицах:

  • "Ані печі, ані лави".
  • "Бідному Савці нема долі ні на печі, ні на лавці".
  • "Знаходити сокиру під лавою" – иронический оборот речи, который означает находить вещь, которую никто не терял, и там, где она обычно лежит.
  • "Кинути під лаву" – выбросить что-нибудь как ненужное, запустить, забыть.
  • "Зі шкільної лави" – со времени обучения в школе.
  • "Коли покладуть на лаву" – после смерти.
  • "Лягти на лаву – умереть.
  • "Лежить під лавою / валяється під лавою" – связывалось с пьянством.
  • "Хто під лавою лежить, того ногами копають".
  • "Гість лави не засидить, ліжка не залежить".
  • "Був на лаві і під лавою" – характеристики человека, терпевшего как почет, так и позор.

Обогащаем и лелеем свой украинский язык и избавляемся от русизмов, чтобы говорить красиво!