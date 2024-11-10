Ви точно присідаєте у парку на "скамейку" – краще з'ясуйте український відповідник

Українці щодня використовують ще чимало русизмів. Часто це відбувається тому, що вони не знають їхніх українських відповідників.

Часте слово-русизм, яке вживають не задумуючись, що не є українським, – це "скамейка". У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує дізнатися український відповідник слова, а їх навіть декілька.

Дивіться також 7 цікавих фразеологізмів, якими ви вразите співрозмовників

Чим замінимо слово "скамейка"

Слово "скамейка" має грецьке походження σκαμνί(ον) та було запозичене в церковнослов'янську мову. В російській мові є і слово "лава". Ці два слова позначають відмінність у конструкції предмета – "скамейка" зі спинкою, а "лава" – без. Для української мови – це русизм, який має чимало відповідників.

Що таке "скамейка" Це вид меблів призначений для сидіння. Дошка або кілька дощечок на стояках, на яку сідають або кладуть, ставлять що-небудь. Раніше використовувалася і як місце для сну.

В українській мові є свої слова для позначення цього предмета меблів і найближчий відповідник – "лавка". Але є інші слова, що позначають ці меблі – "лава", "ослін", "ослінчик", "вуслінець", "скамниця", "сидячка". Кожне з цих слів могло позначати, або предмет в загальному, або конструкційну особливість – розмір чи форму.

Лава (ослін) була неодмінним атрибутом української хати. Вона могла споряджуватися ніжками або кріпитися до стіни.

Лавки мають свої назви залежно від використання

Часто лави називаються за їх призначенням чи дизайном:

паркові лави встановлюються в громадських парках, та різняться за кількістю людей, які на них можуть сидіти;

встановлюються в громадських парках, та різняться за кількістю людей, які на них можуть сидіти; садові лави схожі на паркові, але як правило довші та розраховані на більшу кількість місць;

схожі на паркові, але як правило довші та розраховані на більшу кількість місць; столи для пікніка, як правило, складані і мають приєднані до них лави;

пейзажні лави, часто чудернацької форми, встановлюються в місцях де можна насолоджуватися гарним пейзажем, людною вулицею, або якоюсь подією;

часто чудернацької форми, встановлюються в місцях де можна насолоджуватися гарним пейзажем, людною вулицею, або якоюсь подією; вертикальні лавки (на які спираються, а не сідають) розташовуються в людних місцях для того, щоб люди моли трошки перепочити;

(на які спираються, а не сідають) розташовуються в людних місцях для того, щоб люди моли трошки перепочити; лава-ящик , рунду́к – це комбінація місця для сидіння та ящику для зберігання, часто використовуваного для зберігання садового приладдя чи на кухні;

, рунду́к це комбінація місця для сидіння та ящику для зберігання, часто використовуваного для зберігання садового приладдя чи на кухні; ослін – лава без спинки, яка використовувалась в обідніх залах, шкільних залах та залах судових засідань, церквах.

– лава без спинки, яка використовувалась в обідніх залах, шкільних залах та залах судових засідань, церквах. бамбетель – лава-ліжко, поширена в Західній Україні.

Лавка в осінньому парку / фото для привернення уваги

Це слово часто використовують і у народних прислів'ях:

"Ані печі, ані лави".

"Бідному Савці нема долі ні на печі, ні на лавці".

"Знаходити сокиру під лавою" – іронічний мовний зворот, який означає «знаходити річ, яку ніхто не губив, і там, де вона звичайно лежить».

– іронічний мовний зворот, який означає «знаходити річ, яку ніхто не губив, і там, де вона звичайно лежить». "Кинути під лаву" – викинути що-небудь як непотрібне, занедбати, забути

– викинути що-небудь як непотрібне, занедбати, забути "Із шкільної лави" – з часу навчання в школі

– з часу навчання в школі "Коли покладуть на лаву" – після смерті

– після смерті "Лягти на лаву" – померти.

– померти. "Лежить під лавою / валяється під лавою" – пов'язувалося з пияцтвом.

"Хто під лавою лежить, того ногами копають".

"Гість лави не засидить, ліжка не залежить".

"Був на лаві і під лавою" – характеристики людини, що зазнавала як шани, так і ганьби.

Збагачуймо та плекаймо свою українську мову та позбуваймось русизмів, щоб говорити красимо!