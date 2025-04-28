Ученики Волынского лицея позировали с символикой СССР: состоялось служебное расследование

В апреле Волынский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Небесной Сотни попал в скандал. Причина – фото лицеистов с запрещенной символикой.

В заведении провели служебное расследование. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Ученики Волынского лицея позировали с символикой СССР

Все началось с сообщения пользователя соцсети X @junker_ukr, который представляется как офицер Иван Галенко (позывной Юнкер). Он назвал лицей "идеологической кузницей малороссов" и опубликовал фото, где лицеисты позируют с символами коммунистического движения – красным флагом с серпом и молотом.

Я не понимаю, какого *** наши военные лицеи, куда родители отдают детей после 9 класса, до сих пор не чувствуют никаких реформ. Дедовщина, пророссийская среда, а главное – абсолютная аморфность офицеров-воспитателей... На фото еще дети, которых доверили родители воспитателям, которые воспитывают не в ту сторону. Вообще,

– написал он.

Также опубликовал фото подростка в нацистской форме, который стоит на фоне манекенов в форме советских солдат. Юнкер утверждал, что этот парень является "курсантом", которого освободили "благодаря его усилиям".

Также Иван Галенко отмечал, что были наказаны лицеисты и офицеры, которых он обвинял в распространении коммунистической символики.

Напомним, в Украине действует запрет на использование коммунистической и нацистской символики. Например, изготовление и пропаганда георгиевской ленты грозит штрафом. А вот изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики, пропаганда этих режимов наказывается лишением свободы.

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Что говорят чиновники

В Волынской ОГА и самом лицее объяснили: воспитанники лицея изображены только на одном фото, где сфотографировались с материальными ценностями музея пограничного отряда. В их руках – флаг, с которым пограничники воевали во время Второй мировой войны. Относительно другого фото, которое распространялось сетью, заявили, что никакого отношения к учебному заведению не имеет.

В самом заведении провели служебное расследование. Как утверждается, фото с флагом было сделано еще в декабре 2024 года.

По результатам расследования все причастные к этому инциденту лицеисты (а не курсанты, отмечают в заведении) получили дисциплинарные наказания. Офицеру-воспитателю объявили предупреждение о неполном служебном несоответствии.

Начальник лицея, полковник Павел Боснюк отметил, что по факту публикации фото (не лицеистами, а офицером Иваном Галенко), зарегистрировали обращение в Управление Национальной полиции Украины, СБУ.