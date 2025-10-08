В украинском языке осталось еще немало суржика и калькирования, которые искажают нашу речь. И, как ни прискорбно, – но его понимает большинство.

Почему слова "получается" нет в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Как заменить слово "получается"?

Слово "получается" – это русская калька – получается, которую часто можно услышать в речи украинцев, особенно в быту.

Но в украинском языке нет глагола "получатися". Его употребление – речевая ошибка.

Русское "получається" – образовано от – получать, что имеет значение, которое переводится как – "получать". Впрочем, в украинском языке "получать" не имеет формы – "получаться" или "получаться". И сначала может показаться, что это слово не имеет перевода, именно такую риторику мы можем услышать в отношении многих русизмов в украинском языке. Однако это совсем не так, и мы постоянно это доказываем.

Поэтому "получается" – это искусственное образование, которое не имеет грамматического корня в украинской системе. Чаще всего слово "получается" мы слышим во фразах:

у мене нічого не получиться

не получається правильно,

получається красиво,

получається, що ми запізнилися.

Грамматически правильным украинским словом в этих предложениях будет слово – "виходить": виходить красиво / виходить, що ми запізнилися.

В украинском языке это слово многозначное, и их аж 17, как объясняет ресурс "Словарь.UA":

о движении (выйти из дома),

о решении (найти выход из проблемы),

выход за пределы (река вышла из берегов),

выход из организации или конкурса,

дойти или достичь чего-то (выйти на финишную прямую, выйти в финал),

вступить в действие, в силу (вышел указ, вышла новая книга),

указывает направление (окна выходят на запад)

И еще ряд ситуаций, где используется слово "виходить". Но подбор этого слова в нужной ситуации не вызывает трудностей, оно сразу приходит на ум.

Поэтому отказывайтесь от калек и используйте украинские слова правильно.