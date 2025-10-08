Укр Рус
Освіта Саморозвиток Аж ніяк не "получається": виправляймо разом одну з найпоширеніших помилок українців
8 жовтня, 18:47
2

Аж ніяк не "получається": виправляймо разом одну з найпоширеніших помилок українців

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "получається" є російською калькою і не існує в українській мові; замість нього варто вживати "виходить".
  • Українське слово "виходить" має безліч значень і легко підбирається у різних ситуаціях.

В українській мові залишилося ще чимало суржику і калькування, які спотворюють наше мовлення. І, як не прикро, – але його розуміє більшість.

Чому слова "получається" немає в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як замінити слово "получається"?

Слово "получається" – це російська калька  – получается, яку часто можна почути в мовленні українців, особливо в побуті.

 Але в українській мові немає дієслова "получатися". Його вживання – мовна помилка.

Російське "получається" –  утворене від – получать, що має значення, яке перекладається як – "отримувати". Втім, в українській мові "отримувати" не має форми – "отриматися" чи "отримуватись". І спочатку може здатися, що це слово не має перекладу, саме таку риторику ми можемо почути стосовно багатьох русизмів в українській мові. Однак це зовсім не так, і ми постійно це доводимо.

Тому "получається" – це штучне утворення, яке не має граматичного кореня в українській системі. Найчастіше слово "получається" ми чуємо у фразах:

  • у мене нічого не получиться
  • не получається правильно,
  • получається красиво,
  • получається, що ми запізнилися.

Граматично правильним українським словом у цих реченнях буде слово – виходить: виходить красиво / виходить, що ми запізнилися.

В українській мові це слово багатозначне, і їх аж 17, як пояснює ресурс "Словник.UA":

  • про рух (вийти з будинку),
  • про рішення (знайти вихід з проблеми),
  • вихід за межі (річка вийшла з берегів),
  • вихід з організації чи конкурсу,
  • дійти чи досягти чогось (вийти на фінішну пряму, вийти у фінал),
  • вступити в дію, в силу (вийшов указ, вийшла нова книга),
  • вказує напрямок (вікна виходять на захід)

Та ще низка ситуацій, де використовується слово "виходить".  Але підбір цього слова у потрібній ситуації не викликає труднощів, воно одразу спадає на думку.

Тому відмовляйтеся від кальок та використовуйте українські слова правильно.