13 украинских слов, в которых не нужно ставить апостроф: где чаще всего ошибаются

В украинском языке есть слова с апострофом, а есть без, хотя кажется, что он нужен. И именно в этих словах чаще всего допускают ошибки, ставя апостроф.

Каким правилом руководствоваться, чтобы не допускать ошибки, рассказываем.

В каких словах апостроф не нужен – где чаще всего делают ошибку?

Украинский язык один из немногих, который имеет такой знак препинания как апостроф. Кроме того, апостроф используется для обозначения мягкости слава, а не его короткой формы, как в английском языке.

Правила четко определяют случаи употребления апострофа. Даже существует мнемоническая фраза, которая облегчает запоминание правила – МаВПи БуФ. А правило гласит, что после губных согласных М, В, П, Б, Ф перед гласными Я, Ю, Е, Ї пишется апостроф. Например: мяч, пять, бьют, жирафьячий.

Интересно! Апостроф в словах, при печатании, на клавиатуре можно поставить двумя способами (если нет специальной клавиши): 1) переключать на английскую раскладку; 2) Alt+0146.

Однако существуют слова, в которых возникает сомнение: ставить здесь апостроф или нет, и на практике многие ставят его "на всякий случай". Из-за этого появляются распространенные ошибки. Рассмотрим слова, где апостроф не нужен, хотя их часто пишут неправильно.

Слова, которые точно пишутся без апострофа:

свято (не св’ято) святий (не св’ятий) священник (не св'ященник) цвях (не цв’ях) цвіркун (не цв’іркун) дзвякнути (не дзв’якнути) духмяний (не духм’яний) тьмяний (не тьм’яний) морквяний (не моркв’яний) буряний (не бур’яний) мавпячий (не мавп’ячий) рутвяний (не рутв'яний) горохвяний (не горохв'яний).

Здесь апостроф не нужен

А руководствуемся мы правилом зафиксированным в "Украинском правописании" (2019): в этих словах губные согласные (б, п, в, м, ф) или р стоят не перед я, ю, є, ї непосредственно, или перед ними есть другой согласный. Поэтому звук [й] не отделяется, и апостроф не нужен.

Например:

свято → перед я стоит сочетание св , а не только в ;

морквяний → перед я есть сочетание кв ;

мавпячий → перед я стоит п, но перед ним есть другой согласный.

Поэтому если перед я, ю, є, ї стоит два согласных – апостроф не нужен.

Еще один случай, когда апостроф не пишется: когда я, ю обозначают смягчение предыдущего согласного перед а, у: бязь, бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш, Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг

І перед йо, апостроф тоже не пишется: курйоз, серйозний.

Теперь вы точно все знаете про апостроф!