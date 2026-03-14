Что обозначают словом "сіни" и какое происхождение слова, рассказываем со ссылкой на словарь "Горох".

Смотрите также В сети дискутируют о слове "кавуська": правильно ли так называть напиток

В украинском языке есть одно интересное слово, которое касается традиционной архитектуры. Кто-то знает его значение и пользуется до сих пор, а для кого-то – это будет новость. Говорим мы о слове – сіни.

Слово "сіни" – древнее и очень характерное для украинской традиционной культуры, как и слово "кватирка", о котором писали раньше. У Словаре украинского языка в 20 томах им называют помещение между входом в дом и жилыми комнатами, своеобразное переходное пространство между улицей и домом, то что сегодня можно назвать "коридор".

Большой толковый словарь современного украинского языка, где указано, что сени – это передняя часть дома или холодное помещение между входом и комнатами, которая соединяет жилое помещение с крыльцом, рундуком или делит дом, хату на две половины.

В традиционной украинской хате "сіни" выполняли несколько функций:

защищали жилую часть от холода и ветра;

служили местом для хранения хозяйственных вещей;

в некоторых домах в сенях строили печь;

иногда из них был вход в кладовую или на чердак.

Языковеды считают, что слово "сіни" имеет праславянское происхождение – от формы sěnь или sěni, означавшей накрытие, навес, покрытое место перед жилищем. Общекорневые слова есть и в других славянских языках: на польском – sień (прихожая), на чешском – síň, на словацком – sieň. Это свидетельствует, что понятие синей как части жилья существовало еще у древних славян. И ударение в слове падает на первый слог – сІни.

Важно! Слово "сіни" употребляется только во множественном числе. Такие существительные в языкознании называют pluralia tantum – словами, имеющими только форму множественного числа (подобно словам дверь, ножницы, штаны).

Украинский языковед и исследователь культуры Иван Огиенко подчеркивал, что названия частей традиционного жилья сохраняют древние пласты народной культуры и быта.

В традиционной архитектуре украинского дома сени имели важное значение. Через них попадали в жилую комнату – хаты, а также в кладовую. Именно поэтому сени часто называли "сердцем входа в дом".

Это слово точно еще сохранилось в селах, им активно пользуются и даже есть несколько вариантов употребления слова:

сінки,

засінок,

передсінок (як загорода в сінях),

присінок,

присінки,

присінешня,

присіння.

Если ваше детство прошло в селе, даже на летних каникулах, то какой-то из вариантов вы точно слышали. Сегодня в "сінях" разуваются и снимают верхнюю одежду. Хотя для горожан привычным является слово – коридор, которое пришло к нам из латыни, но это тема другой публикации, в селе пользуются, своим, удельным – сіни.

В квартирах тоже есть такое помещение, почему же не должно быть слова, верните его в речь.