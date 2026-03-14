Що позначають словом "сіни" та яке походження слова, розповідаємо з посиланням на словник "Горох".

Що таке "сіни" – яке походження і значення слова?

В українській мові є одне цікаве слово, яке стосується традиційної архітектури. Хтось знає його значення і користується досі, а для когось – це буде новина. Говоримо ми про слово – сіни.

Слово "сіни" – давнє й дуже характерне для української традиційної культури, як і слово "кватирка", про яке писали раніше. У Словнику української мови у 20 томах ним називають приміщення між входом до хати й житловими кімнатами, своєрідний перехідний простір між вулицею та оселею, те що сьогодні можна назвати "коридор".

Великий тлумачний словник сучасної української мови, де зазначено, що сіни – це передня частина будинку або холодне приміщення між входом і кімнатами, яка з'єднує жиле приміщення з ґанком, рундуком або ділить будинок, хату на дві половини.

У традиційній українській хаті сіни виконували кілька функцій:

захищали житлову частину від холоду й вітру;

слугували місцем для зберігання господарських речей;

у деяких хатах у сінях будували піч;

інколи з них був вхід до комори або на горище.

Мовознавці вважають, що слово "сіни" має праслов’янське походження – від форми sěnь або sěni, що означала накриття, навіс, покрите місце перед житлом. Спільнокореневі слова є і в інших слов’янських мовах: польською – sień (передпокій), чеською – síň, словацькою – sieň. Це свідчить, що поняття сіней як частини житла існувало ще у давніх слов’ян. І наголос у слові падає на перший склад – сІни.

Важливо! Слово "сіни" вживається лише у множині. Такі іменники в мовознавстві називають pluralia tantum – словами, що мають тільки форму множини (подібно до слів двері, ножиці, штани).

Український мовознавець і дослідник культури Іван Огієнко підкреслював, що назви частин традиційного житла зберігають давні пласти народної культури та побуту.

У традиційній архітектурі української хати сіни мали важливе значення. Через них потрапляли до житлової кімнати – хати, а також до комори. Саме тому сіни часто називали "серцем входу до дому".

Це слово точно ще збереглося в селах, ним активно користуються та навіть є кілька варіантів вживання слова:

сінки,

засінок,

передсінок (як загорода в сінях),

присінок,

присінки,

присінешня,

присіння.

Якщо ваше дитинство пройшло у селі, навіть на літніх канікулах, то котрийсь з варіантів ви точно чули. Сьогодні у сінях роззуваються та знімають верхній одяг. Хоч для містян звичнішим є слово – коридор, яке прийшло до нас з латини, але то тема іншого допису, у селі користуються, своїм, питомим – сіни.

У квартирах теж є таке приміщення, чому ж не має бути слова, поверніть його у мовлення.