Правильно ли образовано слово "кавуська" для названия напитка, рассказываем со ссылкой на studfile.net.

Смотрите также Не столица Канады: что такое "отава", о которой поет Оксана Билозир в "Батьківській пісні"

Можно ли называть этот напиток – кавуська?

Украинский язык очень мелодичный и вариативный. И это видно его звучании и возможностях почти каждое слово образовать в уменьшительно-ласкательных формах, даже из отрицательных, вспомните, у нас есть враги и вориженьки. И этих ласкательных форм может быть несколько и к ним, несколько вариантов, которые употребляются, но их не фиксируют словари.

Интересный пример имеем со словом "кавуська". Ценители этого напитка, часто его называют именно так (о том, какой кофейный напиток чаще всего выбирают украинцы мы писали ранее). Но возможно ли такое слово, или это просто языковой изврат?

Слово "кавуська" с точки зрения украинского правописания может быть как правильным, так и неправильным – все зависит от того, что именно оно означает и как образовано. Давайте разберемся детально.

Прежде всего важно понять: это название собственное или общее? Если речь идет о названии кофейни, бренда или заведения, тогда "Кавуська" – это собственное название, и оно пишется с большой буквы. В таком случае правописание определяется не столько словообразовательной нормой, сколько правилом написания собственных названий. А звучание – это дело фантазии автора-владельца.

Рецепт вкусного кофе: смотрите видео

Если же рассматривать слово как общее название или производное от "кофе", тогда вступают в действие словообразовательные правила. Здесь основа слова – "кофе". И при образовании нового следует руководствоваться определенными правилами. В украинском языке уменьшительно-ласкательные формы образуются с помощью суффиксов -к-, -очк-, -оньк-, -уськ- и тому подобное. Например:

мама – мамуся,

дід – дідусь,

дівчина – дівонька,

білка – білочка.

Суффикс -уск- обычно появляется в образованиях вроде "мамуська", "бабуська". Но обратите внимание: он присоединяется не непосредственно к любому слову, а к определенной основе, часто с историческими чередованиями.

Суффикс -ськ- в украинском языке обычно образует прилагательные от существительных: Львів – львівський, Полтава – полтавський.

От слова "кава" нормативно образуются такие формы:

кава – кавка,

кава – кавочка,

кава – кавуся.

А форма "кавуська" выглядит как образование с двойным словообразовательным наслоением: кава → кавуся → кавуська.

Однако, именно такое слово мы можем услышать в уютных кофейнях (или – "каварнях"?) и слово понятно всем и не вызывает отторжения. Поэтому, как разговорное – вполне допустимо. Подобные дискуссии можно встретить в известных социальных сетях. И авторы отмечают, что слово "кавуська", то о настроении, а не о правилах.

Кавуська – это о настроении / скриншот сообщения

Но с языковедческой точки зрения здесь работают правила словообразования: правильно, когда это собственное название – магазин "Кавуська", а если же речь идет о нормативной общей лексике, то такая форма не соответствует привычным словообразовательным моделям украинского языка, лучше – кавка или кавуся.

Наслаждайтесь кофе и называйте его как вам нравится, но на письме, в официальных текстах, – пользуйтесь правилами словообразования.