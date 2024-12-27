Забудьте про "кувшин": как на украинском назвать этот сосуд для жидкости

Немало русизмов сохранилось в быту украинцев. Часто их употребляют, потому что не знают украинского аналога. Сегодня рассмотрим слово "кувшин".

Немалое количество русизмов мы используем для обозначения кухонной посуды, не понимая, что это калька или что существует украинский аналог. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает заменить русизм "кувшин".

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Замените слово "кувшин" на украинский аналог

Красиво украшенный праздничный стол не обходится без напитков. Для сладких компотов, узвара или воды используют "кувшин" – посуду из стекла или глины с носиком и ручкой. Но это слово является русизмом. А в украинском языке есть ряд слов для обозначения этой посуды.

Украинские словари предлагают несколько вариантов, которые бытуют в разных регионах Украины издавна, используйте один из них. Так вот, не "кувшин", а:

"глек"

"кувшин"

"гладуш"

"гладущик" (с широким горлом)

"гладушка"

"жбан" / "дзбан" / "збан" / "збанок"

Слово "глек" имеет праславянское происхождение и распространено у восточнославянских народов.

"Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці" (Тарас Шевченко).

"Принесли йому [Василеві] дзбан води, хліба і ще дечого до їди і, виходячи, замкнули за собою двері на ключ" (Иван Франко).

"За скляними дверцями [шафи] стояли чудернацькі пляшки та жбани " (Иван Нечуй-Левицкий).

"Сметани чверть гладущика баба збирає, а кисляк такий, хоч ножем ріж" (Михаило Стельмах).

Как выглядит кувшин Это высокий круглый сосуд с ушком (реже без ушка) для хранения жидкостей, главным образом, молочных продуктов (молока, сметаны и т.д.). Может быть как керамическим, стеклянным так и металлическим (бронза, луженая медь). В зависимости от назначения, различается размером и формой. Незаменимый атрибут украинского сельского быта. В разных странах кувшин имеет разное название и дизайн.

До распространения водопровода кувшины использовали вместе с тазами вместо умывальников. А подвесные кувшины называли – рукомыи.

Украинский кувшин, изображение на марке / Википедия

Глеки для праздничного стола красиво украшали росписью. А большие – для воды или хранения напитков – для прочности, оплетали лозой или осокой, одевая кувшин в "кожух". Глек, как традиционная народная посуда, нашел свое место на украинских марках.

Забудьте о "кувшин", ведь в украинском языке есть столько красивых соответствий.