Немалое количество русизмов мы используем для обозначения кухонной посуды, не понимая, что это калька или что существует украинский аналог. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает заменить русизм "кувшин".

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Замените слово "кувшин" на украинский аналог

Красиво украшенный праздничный стол не обходится без напитков. Для сладких компотов, узвара или воды используют "кувшин" – посуду из стекла или глины с носиком и ручкой. Но это слово является русизмом. А в украинском языке есть ряд слов для обозначения этой посуды.

Украинские словари предлагают несколько вариантов, которые бытуют в разных регионах Украины издавна, используйте один из них. Так вот, не "кувшин", а:

"глек"

"кувшин"

"гладуш"

"гладущик" (с широким горлом)

"гладушка"

"жбан" / "дзбан" / "збан" / "збанок"

Слово "глек" имеет праславянское происхождение и распространено у восточнославянских народов.

"Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці" (Тарас Шевченко).

"Принесли йому [Василеві] дзбан води, хліба і ще дечого до їди і, виходячи, замкнули за собою двері на ключ" (Иван Франко).

"За скляними дверцями [шафи] стояли чудернацькі пляшки та жбани " (Иван Нечуй-Левицкий).

"Сметани чверть гладущика баба збирає, а кисляк такий, хоч ножем ріж" (Михаило Стельмах).

Как выглядит кувшин Это высокий круглый сосуд с ушком (реже без ушка) для хранения жидкостей, главным образом, молочных продуктов (молока, сметаны и т.д.). Может быть как керамическим, стеклянным так и металлическим (бронза, луженая медь). В зависимости от назначения, различается размером и формой. Незаменимый атрибут украинского сельского быта. В разных странах кувшин имеет разное название и дизайн.

До распространения водопровода кувшины использовали вместе с тазами вместо умывальников. А подвесные кувшины называли – рукомыи.

Украинский кувшин, изображение на марке / Википедия

Глеки для праздничного стола красиво украшали росписью. А большие – для воды или хранения напитков – для прочности, оплетали лозой или осокой, одевая кувшин в "кожух". Глек, как традиционная народная посуда, нашел свое место на украинских марках.

Забудьте о "кувшин", ведь в украинском языке есть столько красивых соответствий.