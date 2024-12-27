Чималу кількість русизмів ми використовуємо для позначення кухонного посуду, не розуміючи, що це калька чи що існує український відповідник. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує замінити русизм "кувшин".

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Замініть слово "кувшин" на український відповідник

Красиво прикрашений святковий стіл не обходиться без напоїв. Для солодких компотів, узвару чи води використовують "кувшин" – посуд зі скла чи глини з носиком і ручкою. Але це слово є русизмом. А в українській мові є низка слів для позначення цього посуду.

Українські словники пропонують кілька варіантів, які побутують у різних регіонах України здавна, використайте один із них. Отож, не "кувшин", а:

глек

глечик

гладуш

гладущик (з широким горлом)

гладушка

жбан / дзбан / збан / збанок

Слово "глек" має праслов'янське походження та поширене у східнослов'янських народів.

"Марія встала та й пішла з глеком по воду до криниці" (Тарас Шевченко).

"Принесли йому [Василеві] дзбан води, хліба і ще дечого до їди і, виходячи, замкнули за собою двері на ключ" (Іван Франко).

"За скляними дверцями [шафи] стояли чудернацькі пляшки та жбани " (Іван Нечуй-Левицький).

"Сметани чверть гладущика баба збирає, а кисляк такий, хоч ножем ріж" (Михайло Стельмах).

Як виглядає глек Це висока кругла посудина з вушком (рідше без вушка) для зберігання рідин, головним чином, молочних продуктів (молока, сметани тощо). Може бути як керамічним, скляним так і металевим (бронза, луджена мідь). Залежно від призначення, розрізняється розміром і формою. Незамінний атрибут українського сільського побуту. У різних країнах глечик має різну назву і дизайн.

До поширення водопроводу глечики використовували разом з тазами замість умивальників. А підвісні глеки називали – рукомиї.

Український глечик, зображення на марці / Вікіпедія

Глечики для святкового столу гарно оздоблювали розписом. А більші – для води чи зберігання напоїв – для міцності, обплітали лозою чи осокою, одягаючи глек у "кожух". Глечик, як традиційний народний посуд, знайшов своє місце на українських марках.

Забудьте про "кувшин", адже в українській мові є стільки красивих відповідників.