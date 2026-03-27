Эти 5 украинских слов были репрессированы "советами": пора возвращать их в обиход

Украинский язык в ХХ веке претерпел несколько чисток и адаптаций, из-за которых мы не знаем исконных слов. Но сегодня языковеды снова возвращают их к жизни.

Подборку слов, которые у нас изъяли и заменили, предлагаем со ссылкой на репетиторку по украинскому языку Ирину Ваврик.

Какие слова большинство людей и не слышали?

Украинский язык – это не только средство общения, но и носитель культурной памяти и идентичности. Однако многие его слова мы сегодня не знаем или почти не употребляем. Причина этого – целенаправленная языковая политика советской власти, которая стремилась унифицировать пространство под русский язык.

В советское время значительное количество исконно украинских слов изымали из словарей, заменяли кальками с русского или объявляли "диалектизмами" и "неправильными". Это касалось как бытовой лексики, так и терминов в науке, технике, администрации. Таким образом, язык терял богатство и естественность, а люди постепенно привыкали к суржику или русизмам.

Но сегодня изучение старых словарей и возвращение в речь забытых и запрещенных слов – это своеобразная миссия языковедов и филологов. Они каждый раз предлагают интересные подборки, которые поражают своей необычностью.

Знаете ли вы эти слова на букву "в":

было: вагало або хитун → маятник,

было: валок → циліндр,

было: вдача → властивість,

было: виїмок → виняток,

было: вигріння → вивітрювання.

Изъятие слов было не случайным – оно имело целью ослабить языковую идентичность, сделать украинский менее самобытным.

Интересно! Что слово "валок" в словарях вы можете встретить в нескольких значениях, и преимущественно технических терминов. От него пошло и слово "вальница", для обозначения подшипника, о нем мы писали ранее.

То, что мы сегодня не знаем многих украинских слов, является следствием исторической языковой политики, направленной на уничтожение аутентичности. Осознание этого дает нам силу восстанавливать забытые слова, возвращать их в речь и образование. Ведь каждое слово – это ниточка к нашей культуре, памяти и свободы.