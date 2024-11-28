Есть ли в украинском языке "беседка", и что обозначает это слово

Правильно ли говорить "беседка" на украинском. Или, возможно, есть другие варианты названий этого сооружения.

24 Канал объясняет как правильно называть и чем отличаются открытые архитектурные сооружения для отдыха во дворах, садах, парках и лесах.

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Как называют малое архитектурное сооружение в парке

Толковые словари фиксируют несколько названий для обозначения небольших открытых сооружений для отдыха и защиты от солнца или дождя в парках в зависимости от архитектурных особенностей.

Можно встретить "беседку", как слово, которое переводится, и которое не требует перевода. Самым распространенным вариантом перевода является слово альтанка. Однако, между беседкой и альтанкой существуют архитектурные различия.

Альтанка – смотровая площадка под накрытием, оформленная легкими бортиками или колоннами, предназначенная для созерцания окружающей природы. Это более капитальное сооружение из камня, мрамора, кирпича, кованого металла.

Раньше альтанкой называли выступ бельведера в виде архитектурного элемента. То есть альтанка была частью дома или другой архитектурной конструкции. Но со временем такие смотровые площадки стали устанавливать отдельно от дома в живописном месте сада или парка. Конструкция альтанки более открыта, чтобы выполнять функции смотровой площадки. Пример: "Летними вечерами семья любила собираться в садовой альтанке".

Альтанка-бельведер /Freepik

Беседка – накрытая, садовая постройка для отдыха и бесед, в ней часто устанавливаются столы и скамейки. Их делают в виде открытых площадок под навесом или в виде закрытых маленьких домиков.

А еще беседкой или альтанкой, ошибочно называют другие садово-парковые сооружения: павильон, ротонду, перголу, шатер, навес и бельведер.

Павильон – этот термин может использоваться для обозначения более крупных или более изысканных сооружений подобного типа. А павильон с колоннадой имеет название – глориетта.

Пример: "В центральном парке города установили новый павильон для проведения летних концертов".

Палатка или навес – временная переносная конструкция, служащая укрытием от солнца или дождя.

Пример: "Для пикника они разложили большую палатку, которая защищала от солнца".

Пергола – этим термином обозначают садовую конструкцию из вертикальных столбов, соединенных сверху решеткой, часто обвитой виноградом, розами или другими вьющимися растениями. Под ними часто устанавливают скамейки, поэтому иногда называют беседками.

Живописная пергола / Freepik

Бельведер (от итальянского Belvedere – "великолепный вид") – площадка под навесом на возвышении, что позволяет осматривать окрестности.

Ротонда (от латинского Rotondus – "круглый") – круглая беседка. Характерная черта ротонды – наличие колонн.

Поэтому по таким признакам можем определить тип сооружения и точнее его назвать.

Беседки – как символы украинских городов

Некоторые беседки в нескольких городах Украины стали их визитками, узнаваемыми архитектурными объектами, которые фигурируют на картах, открытках и в путеводителях.

Белая беседка – сооружение из 8 колонн, один из символов города Полтава.

Сумская беседка – возле Сумского краеведческого музея.

Беседка Глебова – восьмиколонная ротонда, находится в поселке Седнев Черниговской области на склоне высокого холма над рекой Снов.

Беседка-ротонда из 6 колонн, бывшего имения Бекетова в городе Алушта, Автономная Республика Крым. Также считается одним из символов города, ее изображают на туристических сувенирах.

Беседка на Владимирской горке в Киеве. Расположена на верхней террасе парка, в его северной части.

Царская беседка – одна из самых известных архитектурных памятников в Вознесенске, ставшая визитной карточкой города.

Зеркальная струя – беседка и фонтан в Харькове.

Беседки – символы городов / фото из открытых источников