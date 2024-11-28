24 Канал объясняет как правильно называть и чем отличаются открытые архитектурные сооружения для отдыха во дворах, садах, парках и лесах.

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Как называют малое архитектурное сооружение в парке

Толковые словари фиксируют несколько названий для обозначения небольших открытых сооружений для отдыха и защиты от солнца или дождя в парках в зависимости от архитектурных особенностей.

Можно встретить "беседку", как слово, которое переводится, и которое не требует перевода. Самым распространенным вариантом перевода является слово альтанка. Однако, между беседкой и альтанкой существуют архитектурные различия.

Альтанка – смотровая площадка под накрытием, оформленная легкими бортиками или колоннами, предназначенная для созерцания окружающей природы. Это более капитальное сооружение из камня, мрамора, кирпича, кованого металла.

Раньше альтанкой называли выступ бельведера в виде архитектурного элемента. То есть альтанка была частью дома или другой архитектурной конструкции. Но со временем такие смотровые площадки стали устанавливать отдельно от дома в живописном месте сада или парка. Конструкция альтанки более открыта, чтобы выполнять функции смотровой площадки. Пример: "Летними вечерами семья любила собираться в садовой альтанке".

Альтанка-бельведер /Freepik

Беседка – накрытая, садовая постройка для отдыха и бесед, в ней часто устанавливаются столы и скамейки. Их делают в виде открытых площадок под навесом или в виде закрытых маленьких домиков.