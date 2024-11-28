24 Канал пояснює як правильно називати та чим відрізняються відкриті архітектурні споруди для відпочинку у дворах, садах, парках і лісах.

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Як називають малу архітектурну споруду у парку

Тлумачні словники фіксують кілька назв для позначення невеликих відкритих споруд для відпочинку та захисту від сонця чи дощу у парках залежно від архітектурних особливостей.

Можна зустріти "бесідку", як слово, яке перекладається, та яке не потребує перекладу. Найпоширенішим варіантом перекладу є слово альтанка. Однак, між бесідкою та альтанкою існують архітектурні відмінності.

Альтанка – оглядовий майданчик під накриттям, оформлений легкими бортиками або колонами, призначений для споглядання навколишньої природи. Це більш капітальна споруда з каменю, мармуру, цегли, кованого металу.

Раніше альтанкою називали виступ бельведера у вигляді архітектурного елемента. Тобто альтанка була частиною будинку або іншої архітектурної конструкції. Але з часом такі оглядові майданчики стали встановлювати окремо від будинку в мальовничому місці саду або парку. Конструкція альтанки більш відкрита, щоб виконувати функції оглядового майданчика. Приклад: "Літніми вечорами родина любила збиратися в садовій альтанці".

Альтанка-бельведер /Freepik

Бесідка – накрита, садова споруда для відпочинку і бесід, у ній часто встановлюються столи та лавки. Їх роблять у вигляді відкритих майданчиків під навісом або у вигляді закритих маленьких будиночків.