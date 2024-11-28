Чи є в українській мові "бесідка", та що позначає це слово

Чи правильно говорити "бесідка" українською. Чи, можливо, є інші варіанти назв цієї споруди.

24 Канал пояснює як правильно називати та чим відрізняються відкриті архітектурні споруди для відпочинку у дворах, садах, парках і лісах.

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Як називають малу архітектурну споруду у парку

Тлумачні словники фіксують кілька назв для позначення невеликих відкритих споруд для відпочинку та захисту від сонця чи дощу у парках залежно від архітектурних особливостей.

Можна зустріти "бесідку", як слово, яке перекладається, та яке не потребує перекладу. Найпоширенішим варіантом перекладу є слово альтанка. Однак, між бесідкою та альтанкою існують архітектурні відмінності.

Альтанка – оглядовий майданчик під накриттям, оформлений легкими бортиками або колонами, призначений для споглядання навколишньої природи. Це більш капітальна споруда з каменю, мармуру, цегли, кованого металу.

Раніше альтанкою називали виступ бельведера у вигляді архітектурного елемента. Тобто альтанка була частиною будинку або іншої архітектурної конструкції. Але з часом такі оглядові майданчики стали встановлювати окремо від будинку в мальовничому місці саду або парку. Конструкція альтанки більш відкрита, щоб виконувати функції оглядового майданчика. Приклад: "Літніми вечорами родина любила збиратися в садовій альтанці".

Альтанка-бельведер /Freepik

Бесідка – накрита, садова споруда для відпочинку і бесід, у ній часто встановлюються столи та лавки. Їх роблять у вигляді відкритих майданчиків під навісом або у вигляді закритих маленьких будиночків.

А ще альтанкою чи бесідкою, помилково називають інші садово-паркові споруди: павільйон, ротонду, перголу, намет, навіс і бельведер.

Павільйон – цей термін може використовуватися для позначення більших або більш вишуканих споруд подібного типу. А павільйон з колонадою має назву – глорієтта.

Приклад: "У центральному парку міста встановили новий павільйон для проведення літніх концертів".

Намет чи навіс – тимчасова переносна конструкція, що слугує укриттям від сонця чи дощу.

Приклад: "Для пікніка вони розклали великий намет, який захищав від сонця".

Перголa – цим терміном позначають садову конструкцію з вертикальних стовпів, з'єднаних зверху решіткою, часто обвитою виноградом, трояндами чи іншими виткими рослинами. Під ними часто встановлюють лавки, тому деколи називають бесідками.

Мальовнича пергола / Freepik

Бельведер (від італійського Belvedere – "чудовий вид") – майданчик під накриттям на узвишші, що дозволяє оглядати околиці.

Ротонда (від латинського Rotondus – "круглий") – кругла альтанка. Характерна риса ротонди – наявність колон.

Тож за такими ознаками можемо визначити тип споруди та точніше її назвати.

Альтанки – як символи українських міст

Деякі альтанки у кількох містах України стали їх візитівками, впізнаваними архітектурними об'єктами, які фігурують на мапах, листівках та у путівниках.

Біла альтанка – споруда з 8 колон, один із символів міста Полтава.

Сумська альтанка – біля Сумського краєзнавчого музею.

Альтанка Глібова – восьмиколонна ротонда, знаходиться у селищі Седнів Чернігівської області на схилі високого пагорба над річкою Снов.

Альтанка-ротонда з 6 колон, колишнього маєтку Бекетова в місті Алушта, Автономна Республіка Крим. Також вважається одним із символів міста, її зображують на туристичних сувенірах.

Альтанка на Володимирській гірці в Києві. Розташована на верхній терасі парку, у його північній частині.

Царська альтанка – одна з найвідоміших архітектурних пам'яток у Вознесенську, що стала візитною карткою міста.

Дзеркальний струмінь – альтанка і фонтан у Харкові.

Альтанки – символи міст / фото з відкритих джерел