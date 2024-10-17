Почему не следует пользоваться "утюгом": как правильно назвать прибор на украинском

Продолжаем очищать украинский язык от суржика, который на бытовом уровне держится дольше всего. А еще узнавать об интересных украинских соответствиях слов и их происхождении.

Предлагаем в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" исследовать слово "утюг". Освіта 24 изучила мнения экспертов-языковедов и советует украинцам, как заменить это слово.

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Чем заменить "утюг"

Слово "утюг" в украинском языке является суржиком, а мы стремимся очищать свой украинский от языкового мусора, поэтому выясним какое соответствие у слова.

Это слово имеет тюркское происхождение. В "Этимологическом словаре тюркских языков" под редакцией Севортяна (1974 год) находим такие данные: слово "γтγ" производное, образовано от глагола "γт" – "обжигать". Параллельная форма "γтγк" может быть образованием как от того же глагола "γт", так и от глагола "γти" "гладить". Итак, "утюг", дословно, – железное орудие, которым обжигают ворсинки ткани, чтобы ее разгладить.

С таким значением это слово и было заимствовано в наш язык и встречается в литературе Левобережной Украины.

Интересно! Слово "утюг" еще используется для обозначения специальных устройств для выравнивания грунтовых дорог, полей.

Словарь украинского языка в 11 томах, уравнивает эти слова по значению, но учтем, что он писался в 1970-х годах.

Но Анти-Суржик Словарь утверждает, что это слово имеет однозначный перевод – праска, которым должны пользоваться для обозначения прибора для выравнивания складок на одежде.

Что такое праска Это устройство, известное издавна и прошедшее значительную эволюцию и модернизацию. Самыми распространенными в XVIII-XIX веках были железные нагревательные утюги – они ставились в печь или на огонь и разогревались. Или такие, в которые в середину насыпался уголь. Электрический утюг был запатентован в 1883 году.

В украинском языке оно заимствовано из польского, а то, в свою очередь или с немецкого, или с латинского – pressare "давить, давить". Поэтому процесс пользования утюгом называется – прасування. Хотя можем услышать неверные производные – "гладить" или "утюжить". Но гладить – проводить рукой, выравнивая, расправляя что-либо или нежно касаться чего-то.

Есть ли региональные названия у праски

Можем встретить диалектические обозначения утюга – "прас", "залізко" вероятно, обозначает материал, из которого когда-то изготавливали утюги. Другие региональные названия, такие как закарпатские "біглясь", "тиглазів", "вошолів", вероятно, происходят из венгерского языка, что указывает на культурные связи Закарпатья с Венгрией.

Стоит знать! Большая коллекция прасок (более 150) хранится в историко-культурном комплексе "Замок Радомысль" (Украина). Свои собрания прасок имеют многочисленные краеведческие и исторические музеи Украины, рассказывая о быте населения конца XIX - ХХ веков.