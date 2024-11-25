Только не "закат": подберите для себя один из интересных украинских вариантов

У этого романтического явления есть украинский аналог. Воспользуйтесь им и звучите благозвучнее.

Избегайте русизмов в обозначениях явлений природы. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" предлагает узнать украинское соответствие к слову "закат".

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Какое слово выберете вместо "заката"

В украинском языке слова "закат" нет, а для обозначения этого романтического времени суток есть другие соответствия.

Ближайший дословный перевод: закат Солнца – "захід Сонця".

Что такое "закат" Закат Солнца – это термин, который касается времени суток, когда солнце заходит за горизонт, обозначая конец светового дня. Также известный как закат, сумерки или сумерки, закат характеризуется угасанием света, изменением цветов на небе – красных, желтых, оранжевых оттенков и началом ночи.

Но в украинском языке Солнце в конце дня не только заходит, оно:

садится,

прячется,

уходит за горизонт.

А еще об этом времени суток можно сказать:

"НаВза́ходи чи наДза́ходи сонця" – "Вдома він буває саме тоді, як навзаходи сонце. Навзаході недобре спати хворим" (Леся Українка).

"Сонце на вечірньому пру́зі / сонце у прузі" – "Сонце вже стояло на вечірньому прузі, як підходив Чіпка до Гетьманського" (Панас Мирний).

"Сонце на схилку" – "Вже хутко вечір; сонце вже на схилку" (Леся Українка).

Можно подобрать и одно слово:

"Повечоріло" – "Пождіть, хай сонце трохи повечоріє".

– "Пождіть, хай сонце трохи повечоріє". "Зоря" – назначить свидание "на Зорі" это в значении "захід Сонця". "Ми милувалися вечірньою зорею".

– назначить свидание "на Зорі" это в значении "захід Сонця". "Ми милувалися вечірньою зорею". "Заграва" – сеяние неба на закате или восходе солнца. "Тим часом сідає сонце, небо на заході спалахує вечірньою загравою". (Микола Руденко).

Закат над морем / Freepik

"... после того, как солнце сядет, наступает момент, когда цвет и освещение делаются удивительно красивыми. Этот эффект длится всего несколько секунд, когда солнце только что ушло за горизонт, но его лучи будто рикошетом продолжают освещать землю." (Роберт Джеймс "Мосты округа Мэдисон").

Выберите себе один из вариантов. Насладитесь цитатами и ближайшим закатом Солнца!

Интересно! В украинском языке слово "захід" многозначное. Оно обозначает: 1. сторону света; 2. организованный праздник к событию; 3. вход в дом или двор.