Тільки не "закат": підберіть для себе один з цікавих українських варіантів

У цього романтичного явища є український відповідник. Скористайтеся ним і звучіть милозвучніше.

Уникайте русизмів у позначеннях явищ природи. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пропонує дізнатися український відповідник до слова "закат".

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Яке слово оберете замість "закату"

В українській мові слова "закат" не має, а для позначення цього романтичного часу доби є інші відповідники.

Найближчий дослівний переклад: "закат Солнца" – захід Сонця.

Що таке "закат" Захід Сонця – це термін, який стосується часу доби, коли сонце заходить за горизонт, позначаючи кінець світлового дня. Також відомий як захід, сутінки або сутінки, захід сонця характеризується згасанням світла, зміною кольорів на небі – червоних, жовтих, помаранчевих відтінків та початком ночі.

Але в українській мові Сонце наприкінці дня не лише заходить, воно:

сідає,

ховається,

іде за обрій.

А ще про цей час доби можна сказати:

НаВза́ходи чи наДза́ходи сонця – "Вдома він буває саме тоді, як навзаходи сонце. Навзаході недобре спати хворим" (Леся Українка).

Сонце на вечірньому пру́зі / сонце у прузі – "Сонце вже стояло на вечірньому прузі, як підходив Чіпка до Гетьманського" (Панас Мирний).

Сонце на схилку – "Вже хутко вечір; сонце вже на схилку" (Леся Українка).

Можна підібрати і одне слово:

Повечоріло – "Пождіть, хай сонце трохи повечоріє".

– "Пождіть, хай сонце трохи повечоріє". Зоря – призначити побачення "на Зорі" це у значенні "захід Сонця". "Ми милувалися вечірньою зорею".

– призначити побачення "на Зорі" це у значенні "захід Сонця". "Ми милувалися вечірньою зорею". Заграва – сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця. "Тим часом сідає сонце, небо на заході спалахує вечірньою загравою". (Микола Руденко).

Захід над морем / Freepik

"... після того, як сонце сяде, настає момент, коли колір і освітлення робляться напрочуд красивими. Цей ефект триває всього кілька секунд, коли сонце щойно пішло за обрій, але його промені ніби рикошетом продовжують освітлювати землю." (Роберт Джеймс "Мости округу медісон").

Оберіть собі один з варіантів. Насолодіться цитатами і найближчим заходом Сонця!

Цікаво! В українській мові слово "захід" багатозначне. Воно позначає: 1. сторону світу; 2. організоване свято до події; 3. вхід у будинок чи двір.