"Я бы стала таким же крутым учителем": сочинение третьеклассницы умилило сеть

Учительница начальных классов Диана Палаш поделилась произведением своей ученицы, которое быстро стало вирусным в сети. Искренние слова третьеклассницы о педагоге растрогали тысячи пользователей.

Учительница начальных классов Диана Палаш опубликовала в своем TikTok трогательное сочинение своей ученицы третьего класса. Детям дали задание написать о первом учителе, однако ответ девочки оказался настолько искренним, что не оставил равнодушными пользователей соцсетей.

Что написала школьница в сочинении?

В своем сочинении ученица призналась, что мечтает стать учительницей, подражая своему педагогу. По ее словам, именно пример учительницы показал, каким должен быть человек в этой профессии – терпеливым, добрым и внимательным к детям.

Девочка написала, что хочет создавать на уроках атмосферу, где ученики не боятся отвечать и чувствуют поддержку даже тогда, когда ошибаются. Также она добавила, что позволяла бы детям почувствовать себя в роли учителя – например, написать первое слово мелом на доске.

Учительница поделилась сочинением ученицы / Скриншот с TikTok

Завершила свое сочинение школьница словами: она мечтает стать "таким крутым учителем, как Диана Сергеевна".

Как отреагировали другие пользователи в сети?

Видео быстро стало популярным – оно собрало сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. В комментариях пользователи массово писали, что детям очень повезло с первой учительницей.

Как реагируют другие / Скриншот с TikTok

Многие признавались, что история вызвала слезы и напомнила о собственном опыте в школе – как положительный, так и травматический. Некоторые отмечали, что именно первый учитель формирует отношение ребенка к учебе на годы вперед.

Особое внимание привлекло слово "учителюкой", которое использовала ученица. Пользователи восприняли это с юмором, назвав ошибку милой и искренней. В то же время большинство сошлось во мнении: главное – не идеальная грамматика, а то, что ребенок чувствует поддержку и вдохновение.

