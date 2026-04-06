Рисунки ученицы 6 класса стали поводом для масштабного обсуждения в соцсетях. Их опубликовала мама девочки Оксана Хлибкевич в Threads, которая обратилась к пользователям с просьбой оценить работы ребенка и поделиться мнением относительно школьного оценивания.
Почему детские рисунки вызвали дискуссию?
В заметке говорилось о том, что учительница оценила один рисунок на 10 баллов, а другой – только на 6. Такая разница удивила не только родителей, но и многих пользователей.
Многие комментаторы отметили, что оценивание творческих работ в обычной школе часто является субъективным. По их мнению, дети не обязаны иметь художественный талант, а главным критерием должно быть усердие и желание выполнить задание.
Некоторые также отметил, что подобные оценки могут демотивировать учеников и даже отбить интерес к творчеству, особенно если ребенок старается, но не получает высокого балла.
Нужно ли оценивать творческие предметы?
Часть пользователей выступила за полную отмену оценок по рисованию, музыке и физкультуре. Вместо этого предлагают использовать систему "зачтено/не зачтено" или же ставить максимальные баллы за сам факт выполненной работы.
В то же время другие участники дискуссии не согласны с таким подходом. Они считают, что оценивание нужно, ведь помогает определить способности ребенка и мотивирует его развиваться.
Также звучало мнение, что проблема не столько в самих оценках, сколько в подходах к преподаванию. Если учитель объясняет материал и дает четкие критерии, оценивания становится более объективным.
Как отреагировали на рисунки пользователи?
В комментариях многие поддержали девочку и высоко оценили ее работы. Некоторые пользователи даже писали, что оба рисунка заслуживают на 12 баллов.
Другие поделились собственным опытом, вспоминая, как в школе получали низкие оценки за творческие предметы, несмотря на старания или даже обучение в художественных школах.
В то же время часть комментаторов отметила: творчество и оценки – это "разные вселенные", поэтому не стоит придавать баллам чрезмерное значение. Главное – поддерживать ребенка и его интерес к самовыражению.
