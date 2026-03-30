Учительница начальных классов Любовь Заременная рассказала о навыках, которые стоит сформировать у школьников с детства. Своими советами она поделилась на своем канале в TikTok, где опубликовала соответствующее видео.

Смотрите также Могут достичь 60 – 80 тысяч: в Раде рассказали о пересмотре структуры зарплат учителей

Какие привычки помогут ребенку в обучении?

По словам педагога, эти простые правила помогают детям чувствовать себя увереннее и получать удовольствие от учебы. Она отмечает: важно научить ребенка не бояться задавать вопросы.

Если ученик что-то забыл или не понял, лучше сразу переспросить, чем молчать. Также не стоит бояться отвечать, даже если есть сомнения – ответ может оказаться правильным.

Особое внимание учительница уделяет отношению к ошибкам. Она советует объяснять детям, что ошибаться – нормально, ведь любую ошибку можно исправить.

Еще одна полезная привычка – использовать ассоциации для запоминания. Это помогает легче учить новые слова, буквы или даже стихи. Например, можно привязывать новую информацию к знакомым образам или делать рисунки.

Как действовать на контрольной и не переживать из-за оценок?

Педагог также поделилась советом по выполнению контрольных работ. Если ученик "застрял" на одном задании, лучше пропустить его и вернуться позже, чтобы не потерять время.

Кроме того, она советует не бояться сообщать о мелких проблемах – например, если перестала писать ручка или сломался карандаш. В таких случаях стоит обратиться к учителю, а не молчать.

Еще одна важная тема – оценки. По словам учительницы, ребенку нужно объяснять, что высокие баллы – это хорошо, но они не определяют его ценность и не является самым главным в жизни. В комментариях другие пользователи в основном поддержали учительницу и поблагодарили за советы.

"Не бойтесь детей – бойтесь родителей": что советуют учителю перед первым классным руководством?