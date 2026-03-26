Могут достичь 60 – 80 тысяч: в Раде рассказали о пересмотре структуры зарплат учителей

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Образовательного комитета Сергей Бабак.
Возможно ли значительное повышение зарплат?
️Действующая система оплаты труда педагогов, по словам Бабака, предусматривает относительно небольшой базовый оклад и значительное количество надбавок. Они зависят от стажа, классного руководства, заведования кабинетами и ряда других факторов.
В случае повышения базового оклада до уровня трех минимальных зарплат это автоматически приведет к пропорциональному росту всех надбавок,
– отметил нардеп.
По оценкам, общий уровень оплаты труда может достичь 60 – 80 тысяч гривен для самых высокооплачиваемых категорий учителей, считает Бабак.
Мы только за такой уровень зарплаты, но это создаст невозможную нагрузку на государственный бюджет в размере сотен миллиардов гривен. А самое главное, разрыв между зарплатой молодого учителя и опытного достигнет абсурдного уровня,
– заявил глава Комитета.
и добавил, что основным вызовом является прежде всего необходимость пересмотра самой структуры оплаты труда педагогов.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины разработало законопроект по изменению системы оплаты труда учителей. Однако пока нет согласия профессиональных союзов, сообщил глава МОН Оксен Лисовой, информирует "Интерфакс-Украина".
Какие модели оплаты труда предлагало МОН?
В МОН отмечали, что наработали два сценария изменений по модели оплаты труда учителей.
Первый может предусматривать увеличение недельной нагрузки педагогов с 20 до 22 часов. Но это может стать основой для дискуссии с профсоюзами.
Второй – сохранение действующей нагрузки, но на это нужно будет больше денег. В частности, на 2027 год.
Выросли ли зарплаты педагогов?
- С начала года учителям в Украине повысили зарплатына 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Руководитель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе.