Лисовой сделал заявление о повышении погрузки и изменении оплаты труда учителей

Об этом сообщил глава МОН Оксен Лисовой, информирует "Интерфакс-Украина". И уточнил, что педагоги из профсоюзов не согласятся с повышением нагрузки и с изменением структуры оплаты труда педагогов.

Что говорят в МОН?

Министр заявил, что надо учитывать мнение профессионального сообщества.

Законопроект разработан, но подаваться на рассмотрение правительства, центральных органов исполнительной власти и в парламент он будет только после того, как профессиональные сообщества примут эту позицию и займут по меньшей мере нейтральную позицию,

– уточнил чиновник.

И добавил, что у его ведомства есть "план Б", к которому склоняются профессиональные союзы.

Они понимают, что изменение структуры заработной платы требует больше времени, чтобы мы проработали и учли целый ряд различных предложений, которые конструктивно повлияют на заработную плату учителей. Поэтому на сегодня такой сценарий – принятия закона, который вступит в силу позже, – также существует,

– отметил Лисовой.

И добавил, что это может произойти с 2027 года.

Напомним, что глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что его ведомство представит проект закона о новой модели зарплат учителей до конца марта. Зато глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак заявил, что без внесения законопроекта до конца марта Рада не успеет принять изменения, которые могли бы заработать с 1 сентября 2026 года.

Обратите внимание! Глава МОН Оксен Лисовой заявлял в рамках подкаста "Диалоги", что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

О каких моделях оплаты труда говорил Лисовой ранее?

Министр Лисовой ранее заверил, что ведомство максимально ускорит работу над новой моделью оплаты труда учителей. Тогда, по его словам, наработали два сценария изменений.

Первый может предусматривать увеличение недельной нагрузки педагогов с 20 до 22 часов. Но это может стать основой для дискуссии с профсоюзами.

Второй – сохранение действующей нагрузки, но на это нужно будет больше денег. В частности, на 2027 год.

