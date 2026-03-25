В частности, устранить несоответствия между трехлетним сроком действия сертификата и пятилетним межаттестационным периодом. Об этом отмечает "Судебно-юридическая газета".

Почему изменения нужны?

Это несоответствие является причиной чрезмерной нагрузки на педагогов из-за дублирования процедур оценивания в пределах одного цикла.

Увеличение срока действия сертификата до пяти лет позволит синхронизировать процессы сертификации и аттестации,

– указано в сообщении.

Также изменения будут способствовать оптимизации расходов и повышению результативности использования средств госбюджета, которые направляют на сертификацию педагогов.

Интересно! Педагоги в Украине уже могут подавать заявки на участие в пилотировании государственной политики "Деньги ходят за учителем". Это можно сделать через платформу "Вектор". Учителя сначала должны там зарегистрироваться, информирует Министерство образования и науки Украины.

Так, законопроект имеет целью усовершенствовать процедуру сертификации педагогов. Замечания и предложения следует присылать на e-mail: nataliia.kliasen@mon.gov.ua до 17 апреля 2026 года как сравнительную таблицу.



