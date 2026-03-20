На укрытие в учебных заведениях выделили более 2 миллиардов: кто получит средства

Кабмин Украины распределил более 2 миллиардов гривен субвенции на обустройство укрытий в учебных заведениях. Средства получат 30 громад.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко в телеграме. В первую очередь деньги получат школы в общинах с очень высоким уровнем риска, а также военные лицеи.

Смотрите также Не только зарплата: эти факторы значительно демотивируют молодых учителей

Сколько денег выделили на укрытие в школах?

Всего в 2026 году, по словам премьера, на укрытие в школах предусмотрели 5 миллиардов гривен.

Свириденко также отметила, что продолжается модернизация профессионального и профессионального предвысшего образования.

В этом году на соответствующие мероприятия направили 1 миллиард гривен с привлечением софинансирования. Средства пойдут на обновление лабораторий и классов в рамках проекта "100 мастерских", а также на завершение начатых проектов и энергоэффективность,

– уточнила глава правительства.

И добавила, что до конца года полтысячи учебных заведений, в частности профтехи, обеспечат альтернативными источниками питания.

Как распределят средства?

Глава МОН Оксен Лисовой в телеграме сообщил, как распределят эти средства.

1,94 миллиарда гривен направят на реализацию 28 проектов в общинах, где ситуация с безопасностью остается сложной. Отдельно предусмотрено финансирование на строительство укрытий для двух военных лицеев во Львове и Винницкой области – 100,2 миллиона гривен,

– рассказал министр.

И добавил, что прежде всего поддерживают военные лицеи и общины с рисками безопасности. Также проекты, которые уже имеют высокую готовность и могут быть завершены быстро.

Смотрите также 57 вузов Украины оказались в популярном европейском рейтинге: кто лидер

Получат ли средства профтехи и колледжи?

Лисовой при этом сообщил, что обновили порядок распределения субвенции на модернизацию профтехов и колледжей.

В 2026 году на это предусмотрели 1 миллиард гривен государственного бюджета. Дополнительно привлекаем софинансирование от общин, учебных заведений и бизнеса,

– уточнил министр.

По его словам, новый механизм предусматривает четкие критерии отбора и приоритетности проектов, определенную очередность финансирования и усиленный контроль через работу комиссии МОН, мониторинг и отчетность.

Средства направляют на три направления: модернизацию лабораторий и закупку оборудования, повышение энергоэффективности учреждений, а также завершение проектов, начатых в 2025 году.

Смотрите также В обучении будут изменения: МОН одобрило Типовую образовательную программу для 1 – 4 классов

Что известно о строительстве подземных школ?