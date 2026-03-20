Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко у телеграмі. Першочергово гроші отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї.

Скільки грошей виділили на укриття у школах?

Загалом 2026 року, за словами прем'єрки, на укриття у школах передбачили 5 мільярдів гривень.

Свириденко також зауважила, що триває модернізація професійної та фахової передвищої освіти.

Цьогоріч на відповідні заходи спрямували 1 мільярд гривень із залученням співфінансування. Кошти підуть на оновлення лабораторій і класів у межах проєкту "100 майстерень", а також на завершення розпочатих проєктів й енергоефективність,

– уточнила глава уряду.

І додала, що до кінця року пів тисячі закладів освіти, зокрема профтехи, забезпечать альтернативними джерелами живлення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як розподілять кошти?

Очільник МОН Оксен Лісовий у телеграмі повідомив, як розподілять ці кошти.

1,94 мільярда гривень спрямують на реалізацію 28 проєктів у громадах, де безпекова ситуація залишається найскладнішою. Окремо передбачено фінансування на будівництво укриттів для двох військових ліцеїв у Львові та Вінницькій області – 100,2 мільйона гривень,

– розповів міністр.

І додав, що насамперед підтримують військові ліцеї та громади з безпековими ризиками. Також проєкти, які вже мають високу готовність і можуть бути завершені швидко.

Чи отримають кошти профтехи і коледжі?

Лісовий при цьому повідомив, що оновили порядок розподілу субвенції на модернізацію профтехів і коледжів.

У 2026 році на це передбачили 1 мільярд гривень державного бюджету. Додатково залучаємо співфінансування від громад, закладів освіти та бізнесу,

– уточнив міністр.

За його словами, новий механізм передбачає чіткі критерії відбору і пріоритетності проєктів, визначену черговість фінансування та посилений контроль через роботу комісії МОН, моніторинг і звітність.

Кошти скеровують на три напрями: модернізацію лабораторій і закупівлю обладнання, підвищення енергоефективності закладів, а також завершення проєктів, розпочатих у 2025 році.

Що відомо про будівництво підземних шкіл?