Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко у телеграмі. Першочергово гроші отримають школи в громадах із дуже високим рівнем ризику, а також військові ліцеї.
Скільки грошей виділили на укриття у школах?
Загалом 2026 року, за словами прем'єрки, на укриття у школах передбачили 5 мільярдів гривень.
Свириденко також зауважила, що триває модернізація професійної та фахової передвищої освіти.
Цьогоріч на відповідні заходи спрямували 1 мільярд гривень із залученням співфінансування. Кошти підуть на оновлення лабораторій і класів у межах проєкту "100 майстерень", а також на завершення розпочатих проєктів й енергоефективність,
– уточнила глава уряду.
І додала, що до кінця року пів тисячі закладів освіти, зокрема профтехи, забезпечать альтернативними джерелами живлення.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Як розподілять кошти?
Очільник МОН Оксен Лісовий у телеграмі повідомив, як розподілять ці кошти.
1,94 мільярда гривень спрямують на реалізацію 28 проєктів у громадах, де безпекова ситуація залишається найскладнішою. Окремо передбачено фінансування на будівництво укриттів для двох військових ліцеїв у Львові та Вінницькій області – 100,2 мільйона гривень,
– розповів міністр.
І додав, що насамперед підтримують військові ліцеї та громади з безпековими ризиками. Також проєкти, які вже мають високу готовність і можуть бути завершені швидко.
Чи отримають кошти профтехи і коледжі?
Лісовий при цьому повідомив, що оновили порядок розподілу субвенції на модернізацію профтехів і коледжів.
У 2026 році на це передбачили 1 мільярд гривень державного бюджету. Додатково залучаємо співфінансування від громад, закладів освіти та бізнесу,
– уточнив міністр.
За його словами, новий механізм передбачає чіткі критерії відбору і пріоритетності проєктів, визначену черговість фінансування та посилений контроль через роботу комісії МОН, моніторинг і звітність.
Кошти скеровують на три напрями: модернізацію лабораторій і закупівлю обладнання, підвищення енергоефективності закладів, а також завершення проєктів, розпочатих у 2025 році.
Що відомо про будівництво підземних шкіл?
В Україні триває будівництво підземних освітніх просторів у прифронтових громадах.
У них учні матимуть змогу не лише перечекати повітряну тривогу, а й продовжувати навчання.
У МОН торік заявили, що за два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів.
Уже відкрили понад 40 таких об'єктів, а загалом зведуть 221 школу-укриття.