Про це заявила освітній омбудсмен Надія Лещик під час участі у форумі "Бути вчителем. Початок професійного шляху".

Що демотивує молодого вчителя?

Лещик зауважила, що важливими для мотивації молодого вчителя є також атмосфера у колективі та взаємодія з колегами.

На жаль, трапляються ситуації дискримінації за віком на початку роботи молодого вчителя. Іноді інші педагоги сприймають молодь як претендентів на їхнє місце, тож вчителі на початку шляху можуть відчувати певну недовіру з боку колег,

– заявила вона.

І додала, що нерідко молоді педагоги скаржаться на незахищеність у таких ситуаціях.

Ще одним чинником, за словами освітнього омбудсмена, який впливає на мотивацію молодих освітян, є труднощі взаємодії з батьками та учнями. Комунікацію зі школярами та їхніми батьками важливо будувати правильно ще початку педагогічного шляху, вважає Лещик.

Це буває складно, адже, на жаль, деякі батьки скептично ставляться до віку педагога, відсутності досвіду, і це впливає на комунікацію. Виникають складнощі зі встановленням особистих кордонів,

– наголосила вона.

Також іноді визначальним є перевантаження вчителя. Зокрема, якщо він організовує заходи та бере у них участь, звітує, працює з документами тощо.

Молоді вчителі, щоб отримувати більш-менш пристойну заробітну плату, беруть навантаження понад ставку, і це теж впливає на їх перевантаження і відсутність можливостей для відпочинку та відновлення ресурсів,

– акцентувала освітній омбудсмен.

Також одним із демотиваційних чинників є складність кар'єрного зростання. Зокрема, й через те, що у час війни у більшості громад конкурси на посаду директора школи не проводять.

Лещик вважає, що втримати у школі молодих вчителів може не лише достойна зарплата, а й допомога через наставництво, відновлення конкурсів на посаду директора тощо.

