Кошти є: майже половина громад зменшила надбавки до зарплати вчителям

І все одно громади зменшили доплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Дивіться також Учителі тепер можуть точно розрахувати зарплату після підвищення: як це зробити

Чому зменшили доплати?

Бабак заявив, що Комітет надалі отримує чимало звернень про те, що більшість вчителів не отримала обіцяного підвищення зарплат на 30%. Тому здійснили моніторинг за січень.

За результатами відстеження, 578 громад (39%) підвищили надбавку за престижність праці вчителів, якщо порівняти з листопадом 2025 року.

603 громади (41%) навпаки зменшили її розмір, і це попри те, що держава цільово виділяє кошти на підвищення оплати праці. Цих коштів достатньо, щоб громади могли виплачувати надбавки, тому економити ці кошти не потрібно,

– заявив нардеп.

Цікаво Міністерство освіти і науки України розробило калькулятор для точного розрахунку зарплати вчителя з урахуванням підвищення. Про це повідомили у відомстві.

І️ додав, що 226 громад (15%) залишили рівень виплат без змін.

Максимальну надбавку 30% виплачують лише 187 громад (12,7%),

– додав Бабак.

Водночас, за його словами:

️ 507 громад (34,5%) виплачують надбавку на рівні 10 – 20%;

️ 495 громад (33,7%) – 20 – 25%;

️ 92 громади (6,3%) – менше ніж 10%;

️ 102 громади (6,9%) встановили мінімальну надбавку 5%.

Ще 6 громад взагалі не здійснювали виплату надбавки, переважно через призупинення освітнього процесу або критичну фінансову ситуацію,

– повідомив народний обранець.

Комітет також радить Мінфіну до 23 березня поінформувати про заходи для врегулювання ситуації.

Дивіться також "Мурашки по шкірі": учителька кавою порахувала свою зарплату і розповіла, чому не звільнилась