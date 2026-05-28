От Независимости до войны: стихотворение, которое поможет запомнить даты для УМТ по истории
Запомнить ключевые даты истории Независимой Украины перед НМТ бывает непросто даже для старательных учеников. Репетитор ЗНО по истории Илья предложил оригинальный способ - рифмованный стих, который помогает быстро вспомнить главные события от 1991 года до современности.
Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто превращается в настоящий марафон дат и событий, и особенно сложным для многих учеников является раздел об истории Независимой Украины, ведь нужно не только знать события, но и четко помнить годы и их последовательность. Именно для этого репетитор ВНО по истории Илья придумал короткий стих, который соединил основные события новейшей истории Украины в рифмованный текст.
Какие даты из истории Независимой Украины охватывает стихотворение
Рифмованный текст начинается с 1991 года – провозглашения Независимости Украины в августе и подтверждения этого решения на всеукраинском референдуме в декабре.
Далее в стихотворении упоминается 6 декабря 1991 года – создание Вооруженных сил Украины. Следующей важной датой становится 1996 год, когда страна получила Конституцию и собственную национальную валюту – гривну.
Также репетитор напомнил о 2004 году и Оранжевой революции, а 2008-й связал со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, что открыло государству новые экономические возможности.
От Революции Достоинства до полномасштабной войны
Отдельное место в стихотворении занимают события 2013 – 2014 годов – Революция Достоинства, когда украинцы вышли на Майдан, отстаивая свободу и европейский выбор.
Также упоминается подписание соглашения с Европейским Союзом в 2014 году и начало российско-украинской войны. Завершается стихотворение февралем 2022 года – датой, которая стала переломным моментом современной истории Украины.
Сам текст звучит так:
***
Девяносто первый – август
мечта оживает,
а в декабре народ это решение
подтверждает, принимает.
Шестое декабря – войско создает государство,
защищать Украину – его главное дело.
Девяносто шестой – конституция и гривна,
государство уже крепче, независимое и стабильное.
Две тысячи четвертый – народ выходит вновь,
Оранжевая революция – за правду и любовь.
В восьмом – в ВТО открыты уже пути,
в мировую экономику вступили мы.
Тринадцатый-четырнадцатый – майдан пылает вновь,
за достоинство и свободу поднялся весь народ.
В четырнадцатом – с ЕС подписан союз,
новый для Украины открывается новый курс.
И в том же четырнадцатом война пришла к нам,
а двадцать второй – февраль – изменил истории время.
***
Такой учебный лайфхак может стать полезным дополнением к подготовке, ведь рифмы и ритм помогают быстрее запоминать сложную информацию и легче вспоминать ее во время УМТ.