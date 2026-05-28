28 мая, 17:43
От Независимости до войны: стихотворение, которое поможет запомнить даты для УМТ по истории

Василий Розтрепа

Запомнить ключевые даты истории Независимой Украины перед НМТ бывает непросто даже для старательных учеников. Репетитор ЗНО по истории Илья предложил оригинальный способ - рифмованный стих, который помогает быстро вспомнить главные события от 1991 года до современности.

Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто превращается в настоящий марафон дат и событий, и особенно сложным для многих учеников является раздел об истории Независимой Украины, ведь нужно не только знать события, но и четко помнить годы и их последовательность. Именно для этого репетитор ВНО по истории Илья придумал короткий стих, который соединил основные события новейшей истории Украины в рифмованный текст.

Какие даты из истории Независимой Украины охватывает стихотворение

Рифмованный текст начинается с 1991 года – провозглашения Независимости Украины в августе и подтверждения этого решения на всеукраинском референдуме в декабре.

Далее в стихотворении упоминается 6 декабря 1991 года – создание Вооруженных сил Украины. Следующей важной датой становится 1996 год, когда страна получила Конституцию и собственную национальную валюту – гривну.

Также репетитор напомнил о 2004 году и Оранжевой революции, а 2008-й связал со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, что открыло государству новые экономические возможности.

От Революции Достоинства до полномасштабной войны

Отдельное место в стихотворении занимают события 2013 – 2014 годов – Революция Достоинства, когда украинцы вышли на Майдан, отстаивая свободу и европейский выбор.

Также упоминается подписание соглашения с Европейским Союзом в 2014 году и начало российско-украинской войны. Завершается стихотворение февралем 2022 года – датой, которая стала переломным моментом современной истории Украины.

Сам текст звучит так:

***

Девяносто первый – август
мечта оживает,
а в декабре народ это решение
подтверждает, принимает.

Шестое декабря – войско создает государство,
защищать Украину – его главное дело.

Девяносто шестой – конституция и гривна,
государство уже крепче, независимое и стабильное.

Две тысячи четвертый – народ выходит вновь,
Оранжевая революция – за правду и любовь.

В восьмом – в ВТО открыты уже пути,
в мировую экономику вступили мы.

Тринадцатый-четырнадцатый – майдан пылает вновь,
за достоинство и свободу поднялся весь народ.

В четырнадцатом – с ЕС подписан союз,
новый для Украины открывается новый курс.

И в том же четырнадцатом война пришла к нам,
а двадцать второй – февраль – изменил истории время.

***

Такой учебный лайфхак может стать полезным дополнением к подготовке, ведь рифмы и ритм помогают быстрее запоминать сложную информацию и легче вспоминать ее во время УМТ.

