От Независимости до войны: стихотворение, которое поможет запомнить даты для УМТ по истории

Запомнить ключевые даты истории Независимой Украины перед НМТ бывает непросто даже для старательных учеников. Репетитор ЗНО по истории Илья предложил оригинальный способ - рифмованный стих, который помогает быстро вспомнить главные события от 1991 года до современности.

Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто превращается в настоящий марафон дат и событий, и особенно сложным для многих учеников является раздел об истории Независимой Украины, ведь нужно не только знать события, но и четко помнить годы и их последовательность. Именно для этого репетитор ВНО по истории Илья придумал короткий стих, который соединил основные события новейшей истории Украины в рифмованный текст.

Смотрите также Один стих – и все даты в голове: репетитор придумал лайфхак для подготовки к НМТ по истории

Какие даты из истории Независимой Украины охватывает стихотворение

Рифмованный текст начинается с 1991 года – провозглашения Независимости Украины в августе и подтверждения этого решения на всеукраинском референдуме в декабре.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Далее в стихотворении упоминается 6 декабря 1991 года – создание Вооруженных сил Украины. Следующей важной датой становится 1996 год, когда страна получила Конституцию и собственную национальную валюту – гривну.

Что рассказал репетитор по истории: смотрите видео

Также репетитор напомнил о 2004 году и Оранжевой революции, а 2008-й связал со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, что открыло государству новые экономические возможности.

От Революции Достоинства до полномасштабной войны

Отдельное место в стихотворении занимают события 2013 – 2014 годов – Революция Достоинства, когда украинцы вышли на Майдан, отстаивая свободу и европейский выбор.

Также упоминается подписание соглашения с Европейским Союзом в 2014 году и начало российско-украинской войны. Завершается стихотворение февралем 2022 года – датой, которая стала переломным моментом современной истории Украины.

Сам текст звучит так:

***

Девяносто первый – август

мечта оживает,

а в декабре народ это решение

подтверждает, принимает.

Шестое декабря – войско создает государство,

защищать Украину – его главное дело.

Девяносто шестой – конституция и гривна,

государство уже крепче, независимое и стабильное.

Две тысячи четвертый – народ выходит вновь,

Оранжевая революция – за правду и любовь.

В восьмом – в ВТО открыты уже пути,

в мировую экономику вступили мы.

Тринадцатый-четырнадцатый – майдан пылает вновь,

за достоинство и свободу поднялся весь народ.

В четырнадцатом – с ЕС подписан союз,

новый для Украины открывается новый курс.

И в том же четырнадцатом война пришла к нам,

а двадцать второй – февраль – изменил истории время.

***

Такой учебный лайфхак может стать полезным дополнением к подготовке, ведь рифмы и ритм помогают быстрее запоминать сложную информацию и легче вспоминать ее во время УМТ.