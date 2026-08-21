Молодым ученым будет выделено 25 государственных стипендий: кто может подать заявку на участие в конкурсе

21 августа в Украине стартует конкурс на получение государственных именных стипендий "Героев Небесной Сотни" для молодых ученых, по итогам которого будут выбраны 25 победителей. Каждому из них стипендия будет назначена на один год.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Подать документы можно до 21 сентября 2026 года через систему URIS, а выплаты стипендиатам начнутся с 1 января 2027 года.

Кто может претендовать на стипендию?

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, имеющие образование не ниже магистерского уровня. Для тех, кто уже получил ученую степень доктора наук, возрастной предел составляет до 40 лет включительно.

В ходе отбора будут оцениваться научные результаты кандидатов, среди которых могут быть статьи, монографии, доклады, документы на объекты интеллектуальной собственности, научно-методические материалы и другие результаты работы в своей области.

Отдельно будут учитывать и гражданскую позицию претендентов, в частности их деятельность по защите демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.

Всего будет присуждено 25 стипендий – по пять в каждой из пяти номинаций имени Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки. Стипендии учреждены в честь Героев Небесной Сотни и событий Революции достоинства.

Сколько будут выплачивать и как подать заявку?

Каждая стипендия будет присуждаться сроком на один год, а ее размер составит два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на начало года. Выплаты победителям должны начаться с 1 января 2027 года.

Документы для участия необходимо подать в электронном формате через Национальную электронную научно-информационную систему URIS до 21 сентября 2026 года.

После завершения приема заявок будет проведен конкурсный отбор, по результатам которого победителей должны определить до 30 октября, а сами стипендии назначить до 20 ноября 2026 года.