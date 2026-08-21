Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Подать документы можно до 21 сентября 2026 года через систему URIS, а выплаты стипендиатам начнутся с 1 января 2027 года.

Кто может претендовать на стипендию?

В конкурсе могут принимать участие молодые ученые в возрасте до 35 лет включительно, имеющие образование не ниже магистерского уровня. Для тех, кто уже получил ученую степень доктора наук, возрастной предел составляет до 40 лет включительно.

В ходе отбора будут оцениваться научные результаты кандидатов, среди которых могут быть статьи, монографии, доклады, документы на объекты интеллектуальной собственности, научно-методические материалы и другие результаты работы в своей области.

Отдельно будут учитывать и гражданскую позицию претендентов, в частности их деятельность по защите демократических ценностей, прав и свобод человека, национальных интересов Украины и ее европейского выбора.

Всего будет присуждено 25 стипендий – по пять в каждой из пяти номинаций имени Дмитрия Максимова, Назария Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки. Стипендии учреждены в честь Героев Небесной Сотни и событий Революции достоинства.

Сколько будут выплачивать и как подать заявку?

Каждая стипендия будет присуждаться сроком на один год, а ее размер составит два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на начало года. Выплаты победителям должны начаться с 1 января 2027 года.

Документы для участия необходимо подать в электронном формате через Национальную электронную научно-информационную систему URIS до 21 сентября 2026 года.

После завершения приема заявок будет проведен конкурсный отбор, по результатам которого победителей должны определить до 30 октября, а сами стипендии назначить до 20 ноября 2026 года.