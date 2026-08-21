Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Подати документи можна до 21 вересня 2026 року через систему URIS, а виплати стипендіатам розпочнуться з 1 січня 2027 року.

Хто може претендувати на стипендію?

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені віком до 35 років включно, які мають освіту не нижче магістерського рівня. Для тих, хто вже здобув науковий ступінь доктора наук, вікова межа становить до 40 років включно.

Під час відбору оцінюватимуть наукові результати кандидатів, серед яких можуть бути статті, монографії, доповіді, документи на об'єкти інтелектуальної власності, науково-методичні матеріали та інші результати роботи у своїй галузі.

Окремо враховуватимуть і громадянську позицію претендентів, зокрема їхню діяльність на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України та її європейського вибору.

Загалом призначать 25 стипендій – по п'ять у кожній із п'яти номінацій імені Дмитра Максимова, Назарія Войтовича, Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки. Стипендії засновані на вшанування Героїв Небесної Сотні та подій Революції гідності.

Скільки платитимуть і як подати заявку?

Кожну стипендію призначать строком на один рік, а її розмір становитиме два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, установлені на початок року. Виплати переможцям мають розпочатися з 1 січня 2027 року.

Документи для участі потрібно подати в електронному форматі через Національну електронну науково-інформаційну систему URIS до 21 вересня 2026 року.

Після завершення прийому заявок проведуть конкурсний відбір, за результатами якого переможців мають визначити до 30 жовтня, а самі стипендії призначити до 20 листопада 2026 року.