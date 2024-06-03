Польша предоставит стипендии украинским студентам и преподавателям

Польша предлагает в 2024/25 учебном году стипендии для украинских студентов и преподавателей. Это произойдет в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством образования и науки Украины и Министром национального образования Республики Польша.

Так, Польша предоставляет 2 стипендии на обучение по образовательной степени магистра, до 10 мест для частичного/семестрового обучения. А также – до 40 стипендиальных месяцев для стажировки преподавателей.

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Польша предоставит стипендии украинцам

Проект реализуют в рамках программы "Zawacka NAWA – предложение для студентов и ученых 2024/2025" Национального агентства академических обменов Польши (NAWA).

Стипендия предусматривает:

бесплатное обучение;

возможность платного проживания в общежитии;

медицинское обслуживание согласно законодательству Польши.

Ежемесячная стипендия и дорожные расходы не покрываются.

Также для участия в программе необходимо подать пакет документов в МОН в электронной форме (формат PDF) на почту: svitlana.pohukaieva@mon.gov.ua. Тема письма: "Стипендии на обучение в Республике Польша – 2024/2025".

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Срок подачи документов до 17 июня 2024 года.

За дополнительными разъяснениями по программе стажировок и обучения в Польше обращайтесь в отдел академической мобильности и взаимодействия с иностранными студентами директората международного сотрудничества МОН Украины по телефону (044) 481-32-79.