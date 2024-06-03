Так, Польща надає 2 стипендії на навчання за освітнім ступенем магістра, до 10 місць для часткового / семестрового навчання. А також – до 40 стипендіальних місяців для стажування викладачів.
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Польща надасть стипендії українцям
Проєкт реалізовують у межах програми "Zawacka NAWA – пропозиція для студентів та науковців 2024 / 2025" Національного агентства академічних обмінів Польщі (NAWA).
Стипендія передбачає:
- безкоштовне навчання;
- можливість платного проживання у гуртожитку;
- медичне обслуговування згідно з законодавством Польщі.
Щомісячна стипендія та дорожні витрати не покриваються.
Також для участі в програмі необхідно подати пакет документів до МОН в електронній формі (формат PDF) на пошту: svitlana.pohukaieva@mon.gov.ua. Тема листа: "Стипендії на навчання в Республіці Польща — 2024 / 2025".
Строк подачі документів до 17 червня 2024 року.
За додатковими роз'ясненнями щодо програми стажувань та навчання у Польщі звертайтеся до відділу академічної мобільності та взаємодії з іноземними студентами директорату міжнародної співпраці МОН України за телефоном (044) 481-32-79.
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