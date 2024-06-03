Так, Польща надає 2 стипендії на навчання за освітнім ступенем магістра, до 10 місць для часткового / семестрового навчання. А також – до 40 стипендіальних місяців для стажування викладачів.

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Польща надасть стипендії українцям

Проєкт реалізовують у межах програми "Zawacka NAWA – пропозиція для студентів та науковців 2024 / 2025" Національного агентства академічних обмінів Польщі (NAWA).

Стипендія передбачає:

безкоштовне навчання;

можливість платного проживання у гуртожитку;

медичне обслуговування згідно з законодавством Польщі.

Щомісячна стипендія та дорожні витрати не покриваються.

Також для участі в програмі необхідно подати пакет документів до МОН в електронній формі (формат PDF) на пошту: svitlana.pohukaieva@mon.gov.ua. Тема листа: "Стипендії на навчання в Республіці Польща — 2024 / 2025".

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Строк подачі документів до 17 червня 2024 року.

За додатковими роз'ясненнями щодо програми стажувань та навчання у Польщі звертайтеся до відділу академічної мобільності та взаємодії з іноземними студентами директорату міжнародної співпраці МОН України за телефоном (044) 481-32-79.