Какие специальности в Могилянке являются самыми дорогими и стоит ли надеяться на гранты

Ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал, какова стоимость обучения в вузе. Также уточнил, на каких специальностях она вырастет.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина. Также Квит уточнил, стоит ли абитуриентам надеяться на гранты от государства.

Какие специальности являются самыми дорогими в Могилянке?

Квит заявил, что в вузе на факультете информационных технологий есть программы стоимостью 100 тысяч гривен в год.

Политическое лидерство и экономическая дипломатия – 110 тысяч. Право – 90 тысяч,

– уточнил он.

Самая низкая цена пока есть на естественном факультете – около 50 тысяч гривен.

Ректор НаУКМА при этом заметил, что стоимость бюджетных мест сейчас ниже чем уровень себестоимости образовательных программ.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Будет ли госзаказ?

Ректор Могилянки также рассказал, что за формирование госзаказа отвечает Минэкономики, а распределяет места для вузов МОН.

Знаем, что госзаказ на практически все бакалаврские и магистерские программы будет распределяться по принципам широкого конкурса, в зависимости от баллов национального мультипредметного теста и приоритетов абитуриентов,

– заявил Квит.

Каждый поступающий, по его словам, сможет подать заявления на 10 образовательных программ. Ограничений по количеству ЗВО не будет.

Больше всего бюджетных мест мы ожидаем на образовательные программы Факультета информатики и филологические программы Факультета гуманитарных наук,

– рассказал ректор Могилянки.

И добавил, что количество государственных грантов, которые смогут получить абитуриенты, будет зависеть от баллов, полученных на НМТ. И уточнил, что в прошлом году более 30% могилянских первокурсников получили госгранты на обучение.

Обратите внимание! Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах. Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год, отмечает Education.ua.

