Этот переход является необходимым и соответствует современным вызовам. Однако эта реформа изменит не только школу, но и систему высшего образования, рассказал в интервью РБК-Украина президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит.

Почему Украина переходит на 12-летнее образование?

Ректор Могилянки заявил, что увеличение продолжительности обучения является логичным шагом, ведь сейчас нужно больше времени для подготовки учеников. И добавил, что 12-летняя модель уже давно является стандартом в большинстве стран Европы. Зато 11-летнее образование есть только в России и Беларуси.

Реформа затронет и высшее образование. В частности, с 2027 года Украина переходит к профильной школе, что может изменить структуру бакалавриата. Речь идет о возможном появлении трехлетних программ наряду с традиционными четырехлетними. В то же время окончательные последствия этих изменений для университетов пока не определены,

– рассказал Квит.

При этом он отметил, что в 2029 – 2030 годах часть выпускников останется в 12 классе, а это повлияет на набор в вузы. Поэтому правительство должно иметь план преодоления таких вызовов.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Возрастет ли конкуренция между вузами?

Из-за демографических изменений, отметил Квит, украинские вузы вынуждены будут активнее конкурировать за абитуриентов. Поэтому основным станет качество образовательных программ.

Ректор Могилянки говорит, что современная школа должна формировать не только академические знания, но и умение мыслить, принимать решения и ответственность. Они и будут определять эффективность образовательной системы в условиях быстрых изменений.

Как изменится образовательная модель в Украине?