В этих вузах и на этих специальностях самое дорогое обучение в Украине

За последние 4 года средняя стоимость обучения в университетах Украины выросла на 60%. На отдельных специальностях даже более чем на 90%.

Education.ua проанализировал, за обучение на каких специальностях и в каких вузах придется платить больше.

Какие самые дорогие и самые дешевые специальности?

Ежегодно в рейтинг самых дорогих попадают такие направления как стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ, искусство. Стоимость обучения не отпугивает абитуриентов, поэтому конкурс на место в последние годы довольно высокий.

Самые низкие цены на тех направлениях, которые государство считает критически важными для экономики и восстановления. Среди них – железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности.



Какие вузы самые дорогие и самые дешевые?

Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных ЗВО. Там цены за год получения образования стартуют от 100 тысяч гривен.

Так, год обучения в Американ Юниверсити Киев в прошлом году стоил в среднем 323 999 гривен, в Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен, а в Украинском католическом университете – 147 000 гривен.

Самое дешевое обучение в основном в педагогических и духовных вузах. Самые низкие цены в прошлом году были в Таврическом христианском институте. За год обучения здесь в среднем надо было отдать 11 750 гривен. Также в Волынской православной богословской академии – 15 000 гривен, и в Бердянском государственном педагогическом университете – 15 177 гривен.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Как выросла стоимость высшего образования в Украине?

Цены на обучение в украинских вузах растут ежегодно. За 4 года средняя стоимость обучения выросла примерно на 60%:

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;

в 2023 году – 21 591 гривну;

в 2024 году – 25 347 гривен;

в 2025 году – 30 798 гривен.

Наиболее резкое повышение произошло именно за последний год.