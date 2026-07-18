В лучшем медицинском вузе Украины цены на обучение повысили на 90%
В Украине растет стоимость высшего образования. В некоторых случаях цены на обучение в вузах нашей страны действительно "кусаются".
Или стоимость обучения за год может значительно вырасти. Какова ситуация во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого (ЛНМУ), рассказывает Zaxid.net.
Каковы цены на обучение в ЛНМУ
В этом году этот вуз возглавил рейтинг лучших медицинских вузов Украины. Здесь также уже утвердили цены для абитуриентов 2026 года на бакалавриат и магистратуру.
К самым дорогим специальностям можно отнести "Стоматологию", "Медицину" и "Педиатрию".
Так, абитуриенты этого года должны быть готовы к тому, что будут платить 130 тысяч гривен за год обучения по специальности "Стоматология" (стоимость выросла на 91% за год), по 95 тысяч гривен на специальности "Медицина" (рост на 48%) и 84 тысячи гривен при обучении по специальности "Педиатрия" (рост на 38%).
К самым недорогим специальностям (59,5 тысячи гривен в год) относятся следующие: "Физическая терапия", "Лабораторная диагностика" и "Нутрициология". Две последние специальности являются новыми во Львовском медуниверситете, а "Физическая терапия" за год подорожала почти на 50%.
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Стоимость обучения во Львовском медицинском университете имени Даниила Галицкого в 2026/2027 учебном году в целом следующая:
Физическая терапия – 59,5 тысячи гривен;
Лабораторная диагностика – 59,5 тысячи гривен;
Нутрициология – 59,5 тысяч гривен;
Стоматология – 130 тысяч гривен;
Медицина – 95 тысяч гривен;
Педиатрия – 84 тысячи гривен;
Фармация – 61,1 тысячи гривен;
Фармация (заочная форма) – 51,1 тысячи гривен;
Протезирование-ортезирование – 65 тысяч гривен;
Менеджмент – 70 тысяч гривен.
Напомним, что в Украине был представлен рейтинг лучших медицинских вузов нашей страны на 2026 год. В него вошли десять высших учебных заведений.