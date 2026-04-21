Учить английский с детства или нет: украинцы поспорили из-за садика

В Украине вспыхнула дискуссия из-за введения занятий по английскому языку в детском саду. Одна из мам выступила против нововведения, однако в сети ее позицию поддержали далеко не все.

Введение занятий по английскому языку для дошкольников вызвало оживленное обсуждение среди украинцев. Причиной стала реакция одной из мам, Анны Читановой, которая в Threads отметила, что детям в три года еще рано изучать иностранный язык.

Смотрите также Учительница показала "любимую ученицу": реакция детей растрогала сеть

Почему возник спор?

Скриншот с родительского чата обнародовала пользовательница сети, которая поддержала новую инициативу в саду. По ее словам, занятия для малышей будут проводить в легкой, игровой форме и без чрезмерной нагрузки.

Впрочем, одна из мам выступила против. Она убеждена, что дети сначала должны хорошо овладеть украинским языком, и только потом переходить к изучению иностранного.

Что думает мама ребенка / Скриншот с Threads

Эта позиция вызвала бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи отметили: ранний возраст наоборот является самым благоприятным для усвоения языков, ведь дети быстро запоминают новые слова через игру, песни и повседневную коммуникацию.

Что говорят родители и педагоги?

В комментариях немало украинцев отмечают, что короткие занятия несколько раз в неделю не могут навредить ребенку. Наоборот - это поможет сформировать базовый словарный запас и положительное отношение к языку.

Некоторые родители делятся собственным опытом: дети могут одновременно осваивать несколько языков без ущерба для развития, особенно если обучение происходит естественно и без давления.

Что говорят другие пользователи / Скриншот с Threads

В то же время часть пользователей отмечает: все зависит от подхода. Если занятия перегружены или не учитывают индивидуальные особенности ребенка, эффект может быть минимальным. Также важно качество преподавания, в частности правильное произношение.

Несмотря на разные мнения, большинство сходится на том, что изучение языков в раннем возрасте должно быть легким, интересным и не превращаться в формальное обучение.

"Идеальные уроки только в теории": учительница раскритиковала педосвіту в Украине