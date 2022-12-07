С какими проблемами справляются и как учатся украинские студенты без света накануне сессии

Во Львове в общежитиях работники и проживающие там студенты начали готовиться к зиме без электроэнергии. Однако вскоре – университетская сессия.

В некоторых корпусах уже закупили генераторы. Однако другие вынуждены подстраиваться под графики аварийных отключений света.

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Как учатся студенты накануне сессии

Львовская политехника

Александр Сидлярчук – студент первого курса Львовской политехники – говорит, что к отключению света подготовился. Уже закупил повербанки, фонарики и долго сохраняющуюся еду. Ведь в общежитиях есть только электрические плиты для приготовления пищи.

В общей сложности Львовская политехника насчитывает 18 общежитий. В этом году в них заселились около полутора тысяч студентов. Директор студгородка Игорь Гельжинский говорит, что свет в общежитиях выключается каждый день. Потому планируют закупить генераторы.

Университет имени Франко

Также подготовку к зиме начали в общежитиях университета Франко. Там уже приобрели 20 генераторов. Все студенты знают графики отключений и уже подстроились к плановым.

Однако установили генераторы еще не всюду. Некоторые студенты из-за планового отключения света готовятся к сессии в столовой соседнего общежития. Там уже есть генератор. Девушки пишут конспекты, слушают лекции и просматривают материалы, которые у нас есть, чтобы подготовиться к сессии.

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В Украине запретят российские источники в образовании и науке

Авторы законопроекта заявляют, что использование российских источников не позволяет украинским педагогам и ученым покинуть сферу влияния России.

Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные: