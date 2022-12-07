У деяких корпусах вже закупили генератори. Однак інші змушені підлаштовуватися під графіки аварійних відключень світла.
Читайте В Україні вирішили заборонити російські джерела в освіті й науці
Як вчаться студенти напередодні сесії
Львівська політехніка
Олександ Сідлярчук – студент першого курсу Львівської політехніки – каже, що до відключення світла підготувався. Вже закупив повербанки, ліхтарики та їжу, яка довго зберігається. Адже у гуртожитках є лише електричні плити для приготування їжі.
Загалом Львівська політехніка налічує 18 гуртожитків. Цього року у них заселилися близько півтори тисячі студентів. Директор студмістечка Ігор Гельжинський каже, що світло у гуртожитках вимикають щодня. Тому планують закупити генератори.
Університет імені Франка
Також підготовку до зими почали у гуртожитках університету Франка. Там вже придбали 20 генераторів. Усі студенти знають графіки відключень і вже підлаштувалися до планових.
Однак встановили генератори ще не всюди. Деякі студенти через планове відключення світла готуються до сесії у їдальні сусіднього гуртожитку. Там вже є генератор. Дівчата пишуть конспекти, слухають лекції та переглядають матеріали, які у нас є, щоб підготуватися до сесії.
До теми "Не можемо зірвати кампанію": Шкарлет розповів про альтернативу вступу у виші у 2023 році
В Україні заборонять російські джерела в освіті й науці
Автори законопроєкту заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.
Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:
- на території держави-агресорки;
- державною мовою Росії;
- фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;
- юридичною особою, зареєстрованою на території Росії.