В некоторых корпусах уже закупили генераторы. Однако другие вынуждены подстраиваться под графики аварийных отключений света.
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Как учатся студенты накануне сессии
Львовская политехника
Александр Сидлярчук – студент первого курса Львовской политехники – говорит, что к отключению света подготовился. Уже закупил повербанки, фонарики и долго сохраняющуюся еду. Ведь в общежитиях есть только электрические плиты для приготовления пищи.
В общей сложности Львовская политехника насчитывает 18 общежитий. В этом году в них заселились около полутора тысяч студентов. Директор студгородка Игорь Гельжинский говорит, что свет в общежитиях выключается каждый день. Потому планируют закупить генераторы.
Университет имени Франко
Также подготовку к зиме начали в общежитиях университета Франко. Там уже приобрели 20 генераторов. Все студенты знают графики отключений и уже подстроились к плановым.
Однако установили генераторы еще не всюду. Некоторые студенты из-за планового отключения света готовятся к сессии в столовой соседнего общежития. Там уже есть генератор. Девушки пишут конспекты, слушают лекции и просматривают материалы, которые у нас есть, чтобы подготовиться к сессии.
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В Украине запретят российские источники в образовании и науке
Авторы законопроекта заявляют, что использование российских источников не позволяет украинским педагогам и ученым покинуть сферу влияния России.
Согласно тексту законопроекта, составляющие образовательной, научно-образовательной программы и научные исследования программы не могут содержать ссылки на источники информации, созданные:
- на территории государства-агрессорки;
- на государственном языке России;
- физическим лицом, являющимся гражданином государства-оккупанта;
- юридическим лицом, зарегистрированным на территории России.