При цьому нардепи скоротили термін підготовки до другого читання. Автори документа заявляють, що Росія – авторитарна держава, де немає свободи слова та академічної свободи, де освітня та наукова діяльність пов'язані з державною пропагандою.

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В Україні вирішили заборонити російські джерела в освіті й науці

Автори законопроєкту також заявляють, що використання російських джерел не дає можливості українським освітянам та науковцям покинути сферу впливу Росії.

Відповідно до тексту законопроєкту, складові освітньої, науково-освітньої програм та наукові дослідження програми не можуть містити посилання на джерела інформації, створені:

на території держави-агресорка;

державною мовою Росії;

фізичною особою, яка є громадянином держави-окупанта;

юридичною особою, зареєстрованою на території Росії.

Одна з ініціаторок документа, нардепка Інна Совсун, наголосила, що в українських університетах студенти досі навчаються за російськими підручниками.

Ми багато зусиль витратили на дискусії, чи є в українській школі місце для Толстого і Достоєвського. Але "pociйський мір" зачаївся в значно менше помітних текстах – у навчальних програмах українських університетів. У вишах викладачі досі пхають студентам підручники, написані в Рociї, та продовжують цитувати в дисертаціях pociйських авторів,

– сказала Совсун.

На її думку, "хронічна прив'язка" українського академічного середовища до російського негативно впливає на якість вищої освіти в нашій державі. Совсун наголошує, що представникам української освіти та науки варто орієнтуватися на західну. При цьому почати варто з вивчення англійської мови.

Також, згідно з документом, держава має забезпечити видання та поширення джерел інформації у сфері наукової та науково-технічної діяльності українською мовою.

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