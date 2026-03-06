Мобилизация несмотря на отсрочку: суд обязал уволить студента дневной формы со службы

Закарпатский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, который имел отсрочку от призыва. Суд также отменил приказ о его призыве и обязал воинскую часть принять решение об увольнении военнослужащего.

Закарпатский окружной административный суд решением от 13 февраля 2026 года по делу № 260/8757/25 удовлетворил иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части, сообщает "Судебно-юридическая газета". Истец оспаривал свой призыв на военную службу по мобилизации, ведь на тот момент имел действующую отсрочку как студент дневной формы обучения.

Суд признал незаконным призыв студента: обстоятельства дела

31 августа 2025 года мужчину задержали сотрудники полиции на территории Закарпатской области и доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Уже 1 сентября 2025 года был издан приказ № М1345 "О призыве военнообязанных на военную службу по мобилизации на особый период". Согласно ему мужчину 2000 года рождения призвали на военную службу и направили в воинскую часть.

В то же время согласно выписке из приложения "Резерв+", по состоянию на 1 сентября 2025 года он состоял на воинском учете и имел отсрочку от мобилизации до завершения особого периода.

Почему студент имел право на отсрочку?

Как свидетельствует справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, истец является студентом дневной формы обучения Кременецкой областной гуманитарно-педагогической академии имени Тараса Шевченко.

Он учится по образовательной степени магистра по специальности "Физическая культура" с 1 сентября 2025 года. Завершение обучения запланировано на 31 декабря 2026 года.

В суде отметили, что получение этого образования не нарушает последовательности, определенной законодательством, а потому студент имел право на отсрочку в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какое решение принял суд?

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. В частности, суд:

признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву истца по мобилизации;

отменил приказ № М1345 от 1 сентября 2025 года в части призыва и направления мужчины в воинскую часть;

обязал воинскую часть принять решение о его увольнении с военной службы с учетом выводов суда.

В решении указано, что на момент издания приказа о призыве истец уже имел действующую отсрочку как студент дневной формы обучения. Это подтверждали данные военно-учетного документа в электронной форме и справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Важно! Суд также отметил, что территориальный центр комплектования, как орган ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, имел информацию о предоставленной отсрочке. Поэтому призыв мужчины во время мобилизации признали незаконным.

