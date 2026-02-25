Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП. И назвала форматы получения образования украинскими школьниками.
Как учатся украинские ученики за рубежом?
Кузьмичева рассказала, что около 330 тысяч наших учеников с 1 по 11 класс находятся за рубежом. Но получают украинское образование по одной из форм:
украиноведческий компонент – минимизирует нагрузку на ребенка (в украинской школе ученики изучают те предметы, которых нет в зарубежной);
обучение в украинских верифицированных центрах за рубежом, которые видит наша система образования (субботние и воскресные школы);
дистанционная форма (ведь не каждая страна требует обязательности обучения наших детей за рубежом).
То есть страны, где семьи находятся 4 года, но от них не требуют обязательного зачисления детей в местную школу. Например, Турция,
– уточнила Кузьмичева.
Могут ли ученики за рубежом присоединиться к ученическим олимпиадам?
- В прошлом году в Украине обновили правила проведения олимпиад и турниров в Украине, сообщили в МОН.
- Украинские ученики, которые временно находятся за рубежом, также смогут принять участие во II этапе Всеукраинских ученических олимпиад в дистанционном формате – как участники зарубежного округа (дополнительной области / региона).
- Чтобы стать участником соревнований, надо быть не младше / ой за класс (курс), чем класс (курс) обучения в учебном заведении, в соответствии с возрастными группами для каждого предмета.