Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП. И назвала форматы получения образования украинскими школьниками.

Как учатся украинские ученики за рубежом?

Кузьмичева рассказала, что около 330 тысяч наших учеников с 1 по 11 класс находятся за рубежом. Но получают украинское образование по одной из форм:

украиноведческий компонент – минимизирует нагрузку на ребенка (в украинской школе ученики изучают те предметы, которых нет в зарубежной);

обучение в украинских верифицированных центрах за рубежом, которые видит наша система образования (субботние и воскресные школы);

дистанционная форма (ведь не каждая страна требует обязательности обучения наших детей за рубежом).

То есть страны, где семьи находятся 4 года, но от них не требуют обязательного зачисления детей в местную школу. Например, Турция,

– уточнила Кузьмичева.

Могут ли ученики за рубежом присоединиться к ученическим олимпиадам?