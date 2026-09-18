Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Саморазвитие Что такое "суматоха": как сказать это слово на украинском языке
18 сентября, 17:55
15
Обновлено - 17:57, 18 сентября

Что такое "суматоха": как сказать это слово на украинском языке

Олеся Кух

"Что за суматоха?" – фраза, которую часто можно услышать в разговоре. Но если мы хотим говорить на украинском, стоит остановиться на этом слове и заменить его.

Ведь в нашем языке есть немало точных выражений, позволяющих описать ситуацию, когда все куда-то спешат, суетятся, а вокруг царит беспорядок. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое "суматоха"?

Слово "суматоха" знакомо едва ли не каждому. Но эта знакомость еще не означает, что оно органично звучит в украинском языке. Давайте разберемся, откуда оно пришло и какими украинскими словами его можно заменить.

Слово "суматоха" происходит из русского языка. В украинской речи оно воспринимается как заимствованное.

Суматоха – это суета, беспорядочное движение, спешка, путаница, когда люди много двигаются и что-то делают, но во всем этом трудно разглядеть порядок.

Поэтому, когда вокруг все движется, шумит и путается, не обязательно искать "суматоху". Украинский язык имеет для этого целую коллекцию точных слов:

  • суета,

  • шум,

  • беспорядок,

  • спешка,

  • суета.

Иногда одно украинское слово даже лучше передает настроение ситуации, чем общее "суматоха".

Например, когда перед праздником все одновременно накрывают на стол, ищут подарки, звонят друг другу и спешат закончить последние дела – настоящая суматоха.

Или на вокзале: кто-то бежит к поезду, кто-то ищет свой вагон, кто-то спрашивает дорогу – вокруг шум и суета.

Как выбрать подходящее слово?

Зависит от того, что именно хотим подчеркнуть.

  • Суматоха когда речь идет о беспокойном, беспорядочном движении, суете, спешке: "Перед приездом гостей в доме началась настоящая суматоха".

  • Шумиха – когда наряду с беспорядком присутствуют шум, гам, суматоха: "Дети так разыгрались, что в комнате стояла ужасная шумиха".

  • Беспорядок – когда акцент делается именно на отсутствии порядка: "После ремонта в комнате остался сплошной беспорядок".

  • Суета – если речь идет не столько о внешней суматохе, сколько о многочисленных делах и заботах: "Перед праздниками столько суеты!"

  • Спешка – когда главное – желание или необходимость сделать что-то очень быстро: "Из-за спешки он забыл документы дома".

В следующий раз, когда захочется сказать "суматоха", остановитесь на секунду и спросите себя: а что именно происходит? "Суета"? "Шумиха"? "Беспорядок"? "Спешка"? В украинском языке есть слово почти для каждой такой ситуации. Нужно только им воспользоваться.