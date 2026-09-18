Что такое "суматоха": как сказать это слово на украинском языке

Ведь в нашем языке есть немало точных выражений, позволяющих описать ситуацию, когда все куда-то спешат, суетятся, а вокруг царит беспорядок. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое "суматоха"?

Слово "суматоха" знакомо едва ли не каждому. Но эта знакомость еще не означает, что оно органично звучит в украинском языке. Давайте разберемся, откуда оно пришло и какими украинскими словами его можно заменить.

Слово "суматоха" происходит из русского языка. В украинской речи оно воспринимается как заимствованное.

Суматоха – это суета, беспорядочное движение, спешка, путаница, когда люди много двигаются и что-то делают, но во всем этом трудно разглядеть порядок.

Поэтому, когда вокруг все движется, шумит и путается, не обязательно искать "суматоху". Украинский язык имеет для этого целую коллекцию точных слов:

суета,

шум,

беспорядок,

спешка,

суета.

Иногда одно украинское слово даже лучше передает настроение ситуации, чем общее "суматоха".

Например, когда перед праздником все одновременно накрывают на стол, ищут подарки, звонят друг другу и спешат закончить последние дела – настоящая суматоха.

Или на вокзале: кто-то бежит к поезду, кто-то ищет свой вагон, кто-то спрашивает дорогу – вокруг шум и суета.

Как выбрать подходящее слово?

Зависит от того, что именно хотим подчеркнуть.