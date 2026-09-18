Адже наша мова має чимало влучних способів описати ситуацію, коли всі кудись поспішають, метушаться і навколо панує безлад. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке "суматоха"?

Слово "суматоха" знайоме чи не кожному. Та знайомість ще не означає, що воно органічно звучить в українській. Розберімося, звідки воно прийшло і якими українськими словами його можна замінити.

Слово "суматоха" походить з російської. В українському мовленні воно сприймається як запозичене.

Суматоха – це метушня, безладний рух, поспіх, плутанина, коли люди багато рухаються й щось роблять, але в усьому цьому важко побачити порядок.

Тож коли навколо все рухається, шумить і плутається, не обов'язково шукати "суматоху". Українська мова має для цього цілу колекцію влучних слів:

метушня,

гармидер,

безлад,

поспіх,

клопіт.

Іноді одне українське слово навіть краще передає настрій ситуації, ніж загальне "суматоха".

Наприклад, коли перед святом усі одночасно накривають на стіл, шукають подарунки, телефонують одне одному й поспішають завершити останні справи – справжня метушня.

Або на вокзалі: хтось біжить до потяга, хтось шукає свій вагон, хтось запитує дорогу – навколо гамір і поспіх.

Як обрати влучне слово?

Залежить від того, що саме хочемо підкреслити.